Firmado en El Puerto el nuevo contrato de mantenimiento deportivo con un 50% más de presupuesto

El alcalde, Germán Beardo, ha firmado el nuevo Contrato de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas con la empresa Eulen -la misma titular del anterior contrato- que será la encargada de la limpieza, conservación, mantenimiento y atención al público de todas las instalaciones deportivas municipales.

El contrato, adjudicado por 2.400.575,42 euros para los próximos dos años —siendo la oferta ganadora del concurso público— contempla además la posibilidad de dos prórrogas de un año cada una.

Beardo explica que el presupuesto supone un incremento del 50% respecto al contrato anterior. Esta mejora presupuestaria "permitirá reforzar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y asegurar el correcto funcionamiento y conservación de todas las infraestructuras deportivas de la ciudad", señala el primer edil.

Además, la empresa adjudicataria ha presentado una serie de mejoras dentro de su oferta, que incluyen actuaciones adicionales en varias pistas deportivas municipales y un incremento del número de horas anuales de libre disposición. Estas mejoras permitirán reforzar el uso social y deportivo de las instalaciones, ampliar la flexibilidad en su gestión y ofrecer a los usuarios espacios en mejores condiciones y con mayor disponibilidad.

El alcalde ha destacado que, desde enero, comenzarán las reformas de todas las pistas deportivas de los barrios, cumpliendo así el compromiso adquirido con los deportistas portuenses y con los vecinos que utilizan estos espacios diariamente.

El primer edil ha subrayado también la importancia del acuerdo alcanzado para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del servicio. Eulen abonará a todo el colectivo los pluses negociados en el Ayuntamiento y reconocidos en el acuerdo del SERCLA, tipificados y recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Además, el contrato incorpora una condición especial de ejecución de carácter social: al menos el 10% de las nuevas contrataciones deberá destinarse a jóvenes con dificultades de acceso al mercado laboral, avanzando así en el compromiso municipal con el fomento del empleo juvenil.

Entre las instalaciones deportivas cubiertas por este contrato se incluyen el Campo de Fútbol El Juncal, el Campo de Fútbol Poblado de Doña Blanca, las pistas polideportivas cubiertas Jóvenes Portuenses y Angelita Alta, así como las pistas al aire libre de Blandino Lara, José García Sanz–El Tomillar, Las Nieves, Los Milagros, Cruyff Court Joaquín Sánchez, Pinar Hondo, Pinillo Chico, Ramón Ruiz, Sudamérica, Valdelagrana, Los Madrileños y la del Poblado de Doña Blanca. Por primera vez se incluye también el Pabellón Deportivo Municipal Ramón Velázquez.

Las actuaciones previstas abarcan la sustitución de cerramientos, reparación y pintura de puertas de acceso, renovación de redes baloneras, adecuación de muros, mejora de zonas verdes y la puesta a punto de todo el equipamiento de cada instalación. Asimismo, los servicios incluyen información y atención a los usuarios, control y vigilancia, manejo y mantenimiento de desfibriladores semiautomáticos, y trabajos de limpieza, fontanería, electricidad, jardinería y albañilería.