Los trabajadores de las instalaciones deportivas municipales en El Puerto amenazan con movilizaciones

El sindicato Autonomía Obrera denuncia el incumplimiento de la concesionaria Eulen con respecto a los trabajadores de las instalaciones deportivas municipales, acusándo a la empresa de estar "estafando al Alyuntamiento y engañando a la plantilla".

Señalan además que "si Eulen sigue empeñada en incumplir el acuerdo del Sercla, el colectivo ejecutará movilizaciones y se producirá la paralización del servicio de limpieza, mantenimiento, conservación y atención al público de las instalaciones deportivas municipales en El Puerto".

Eulen, adjudicataria del nuevo contrato, ha confirmado a la plantilla su negativa a abonar a todo el colectivo los pluses negociados en el Ayuntamiento, reconocidos en el acuerdo del Sercla, tipificados y recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. "Este incumplimiento supone un fraude laboral y un engaño al Ayuntamiento", insisten.

"Es un engaño a la plantilla, que ve vulnerados sus derechos laborales y se ve discriminada en el acceso a los complementos pactados, al Ayuntamiento, que dotó económicamente el contrato para garantizar el cumplimiento íntegro de las condiciones laborales y perfecta ejecución del servicio; y a la ciudadanía, que sufrirá las consecuencias de una gestión basada en la precarización y el recorte encubierto", lamentan.

También recuerdan que "durante años, la plantilla ha soportado sobrecargas de trabajo, incumplimientos de la empresa y estafas continuas en derechos laborales. El Ayuntamiento sacó un Pliego de Condiciones dotado económicamente para el cumplimiento íntegro del acuerdo Sercla, así como del resto de condiciones del servicio. Ahora, Eulen pretende abaratar costes a costa de la dignidad laboral y la salud de los trabajadores, así como estafar al propio Ayuntamiento, restringiendo funciones de manera artificial para negar los pluses acordados, pese a haber ofertado una baja económica de más de 77.000 euros anuales que supera el coste de dichos complementos", añaden.

El sindicato anuncia que "en caso de seguir con la desvergüenza mostrada por Eulen, se realizará la paralización del servicio, como medida de presión legítima para exigir el cumplimiento íntegro del acuerdo Sercla; el respeto a las condiciones recogidas en el pliego; y transparencia y responsabilidad en la gestión del contrato público".

Autonomía Obrera solicita además la urgente intervención del Ayuntamiento "para que tenga previsto aplicar desde su inicio de manera contundente las sanciones y penalizaciones administrativas por los graves incumplimientos del Pliego de Condiciones que quiere ejecutar Eulen", así como que inicie en el momento preciso "un expediente de resolución contractual por los graves incumplimientos que la empresa pretende realizar, con retención del aval de manera que indemnice al Ayuntamiento y pueda incluirlo en el próximo Pliego de Condiciones para que el colectivo cobre dichos pluses desde el momento previsto con carácter retroactivo sobre las funciones que están desarrollando actualmente".

Recuerdan además que "el alcalde, Germán Beardo, tiene la obligación de intervenir directamente, pues fue partícipe del acuerdo alcanzado que garantizaba mejoras para los trabajadores y beneficios para la ciudadanía usuaria de las instalaciones. No puede permanecer pasivo mientras Eulen pretende estafar al Ayuntamiento, a los trabajadores y trabajadoras, y a la propia ciudadanía, con el único objetivo de lucrarse indebidamente a costa de fondos públicos y de la dignidad laboral. Germán Beardo no puede permitir que una empresa pirata como Eulen ejecute acciones como si fuese su cortijo", concluyen.