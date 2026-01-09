Fiestas abrirá la próxima semana el plazo de inscripción para el concurso de las coquineras portuenses
También dentro de unos días se convocará al Consejo Municipal del Carnaval
'El Melli' será el pregonero del Carnaval de El Puerto 2026
La Concejalía de Fiestas abrirá la próxima semana el plazo de inscripción en el concurso de coquineras y coquineros y anima a participar en el certamen, que se desarrollará, como cada año, en las categorías de infantiles, juveniles y adultos.
El edil de Fiestas, David Calleja, recuerda que las personas elegidas participarán en la Cabalgata de Carnaval y en todos los actos programados con motivo de esta fiesta, y también seguirán ejerciendo su labor representativa en otros eventos, como la Feria de Primavera, Halloween, la Navidad, etcétera, donde tienen un papel destacado e importante.
Por otra parte, Calleja convocará a principios de la próxima semana al Consejo Municipal del Carnaval para ir coordinando con el mismo los diferentes actos que se van a realizar durante dicha fiesta. El concejal abordará con los miembros del organismo puntos como las fechas y características de las citas programadas tanto desde la organización municipal como a cargo de las distintas peñas, entre las que se incluyen la presentación oficial del cartel anunciador, el pregón (cuya autoría corresponde a Jesús Manuel Selma, “el Melli del Puerto”) y la Cabalgata. Como es tradición, los miembros del Consejo designarán durante la sesión a las personas que recibirán este año los reconocimientos de Personaje Entrañable del Carnaval y el Pito de Oro, dos galardones plenamente reconocidos y enraizados en el carnaval portuense.
El concejal también mantendrá una reunión con la Federación de Peñas Carnavalescas Portuenses y con las diferentes agrupaciones.
