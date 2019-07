El festival de cine fantástico 'Insomnia' arranca a un ritmo de película

El festival de cine fantástico 'Insomnia' ha empezado de la mejor manera posible. La Plaza Alfonso X 'El Sabio' acogió en la tarde de este lunes un concierto de bandas sonoras de películas con el que quedó inaugurada la cuarta edición de un evento que, año tras año, se está consolidando como uno de los platos fuertes del verano portuense.

Aladdín, Star Wars, Juego de Tronos, La Sirenita o Pesadilla antes de Navidad fueron algunas de las conocidísimas películas interpretadas por setenta músicos de la banda municipal Maestro Dueñas. Los portuenses están ávidos de cultura, hecho que quedó patente con la gran cantidad de público asistente al concierto del lunes. La Plaza Alfonso X 'El Sabio' consiguió el lleno completo durante una iniciativa que fue todo un éxito.

La programación de 'Insomnia' continúa este martes en el patio del colegio de San Agustín con la proyección de La casa de Jack, del cineasta Lars von Trier. La película es a su vez la primera proyección del Cine de Verano, que se emite haciendo un guiño al festival 'Insomnia'. La casa de Jack es un filme enmarcado dentro del cine fantástico y de terror en el que Lars von Trier hace un retrato de un asesino en serie, interpretado por Matt Dillon. El precio de la entrada es de tres euros (dos euros para estudiantes, desempleados y mayores de 65 años).

Por otra parte, en la noche de este miércoles los espectadores podrán disfrutar de dos estrenos inéditos en Andalucía: One Cut of The Dead y Upgrade. La primera película se proyectará a las 22:30 horas y la segunda a las 00:00 horas. Cabe destacar que la entrada a estas dos proyecciones es totalmente gratuita.

Ya el jueves, los Multicines Bahía Mar acogerán la proyección de Mindsommar, la última película de Ari Aster, que se proyectará por primera vez en España. Las entradas para visionar esta película tienen un precio de cinco euros.