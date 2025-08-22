Éxito de público en la cata-concierto a favor de la nueva parroquia de San Sebastián, en El Puerto

Numeroso público apoyó con su presencia el evento 'Sabores, sonidos y paisajes de Cádiz. Cuando la música pinta paisajes y el vino cuenta historias', una cata y concierto benéfico destinada a recaudar fondos para la construcción de la nueva parroquia de San Sebastián que acogió en la noche del jueves el Castillo de San Marcos.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha felicitado a la organización por una propuesta que aunó cultura, arte y solidaridad, de cara a una ilusión que cada vez se observa más cercana. Esta actividad solidaria, remarca, se suma a la amplia y variada oferta cultural y de ocio del verano, consolidando a El Puerto de Santa María como un referente en la programación estival de calidad, combinando el disfrute ciudadano con iniciativas de carácter social y patrimonial.

La cita, organizada por la parroquia de San Sebastián con la colaboración de las Concejalías de Fiestas y Patrimonio Histórico, contó con la actuación altruista del Trío Musical Impulsum, compuesto por viola, guitarra y contrabajo, que interpretó obras inspiradas en El Puerto, Cádiz, Jerez y Sanlúcar. Además, cada una de las piezas musicales se maridó con vinos procedentes de dichas ciudades, acompañados de aperitivos y se sortearon varios premios entre los asistentes, como cenas en restaurantes.

Durante la velada, una artista especialista en ilustración con arena proyectó imágenes representativas del patrimonio de cada ciudad, sincronizadas con la música y la degustación de los vinos. El evento contó con la participación de músicos de reconocido prestigio nacional, integrantes de la Orquesta de RTVE, la Orquesta Nacional de España y otros conjuntos internacionales, incluyendo una guitarrista galardonada con el Primer Premio Nacional y actual profesora en el Conservatorio de Música de Sevilla.

Por su parte el párroco Francisco Miguel Morales Varoni agradeció la presencia de David Calleja en el encuentro y mostró también su gratitud a bodegas, artistas, público y todo el que ha hecho posible la iniciativa,. Un total de 132 personas respondieron a la cita, cerca del doble que el año anterior, asistentes que elogiaron la calidad del espectáculo ofrecido y mostraron su disposición a acudir a próximas citas. Los ingresos por Fila 0 se suman a esta aportación.

Al igual que el pasado año, colaboraron el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez, Bodegas Caballero, Bodegas Lustau, Afanas, Audiovisuales Ojeda SL y el propio Castillo de San Marcos, así como feligreses de La Palma, Basílica, San Joaquín y San Sebastián.