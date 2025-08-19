El tiempo
El Castillo de San Marcos de El Puerto acoge este jueves 21 una cata y concierto benéfico a favor de la futura parroquia de San Sebastián

La cita contará con la actuación del Trío Musical Impulsum, compuesto por viola, guitarra y contrabajo

La parroquia de San Sebastián de El Puerto celebra una cata con concierto para financiar su construcción

Un fragmento del cartel anunciador del evento.

Este jueves, 21 de agosto, a partir de las 20:00 horas, el Castillo de San Marcos acogerá el evento 'Sabores, sonidos y paisajes de Cádiz. Cuando la música pinta paisajes y el vino cuenta historias', una cata y concierto benéfico destinada a recaudar fondos para la construcción de la nueva parroquia de San Sebastián.

La cita, organizada por la parroquia con la colaboración de la Concejalía de Fiestas y la Concejalía de Patrimonio Histórico, contará con la actuación del Trío Musical Impulsum, compuesto por viola, guitarra y contrabajo, que interpretará obras inspiradas en las localidades de El Puerto, Cádiz, Jerez y Sanlúcar. Cada una de las piezas musicales estará maridada con vinos procedentes de dichas ciudades, acompañados de aperitivos, creando así un recorrido sensorial por el patrimonio vinícola y musical de la provincia.

Durante la velada, una artista especialista en ilustración con arena proyectará imágenes representativas del patrimonio de cada ciudad, sincronizadas con la música y la degustación de los vinos.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, anima a los ciudadanos a participar en este evento, que aúna cultura, arte y solidaridad. Por su parte, el párroco Francisco Miguel Morales Varoni ha agradecido la colaboración institucional y el apoyo de bodegas y artistas que hacen posible esta iniciativa.

Tal como ocurrió en la edición del pasado año, Bodegas Caballero vuelve a prestar su colaboración, junto a Bodegas Lustau, Afanas y el propio Castillo de San Marcos. El evento contará, además, con la participación de músicos de reconocido prestigio nacional, integrantes de la Orquesta de RTVE, la Orquesta Nacional de España y otros conjuntos internacionales, incluyendo una guitarrista galardonada con el Primer Premio Nacional y actual profesora en el Conservatorio de Música de Sevilla.

Las entradas pueden adquirirse en la parroquia de San Sebastián (Calle Giralda, 59), así como en A Priori Tabanco y Bar La Aurora, ambos en la Plaza de España. El precio es de 45 euros. Para reservas o información sobre la fila 0, está disponible el teléfono 689 767 859, el número de cuenta: ES29 0237 4456 4091 7125 4866 o el código de Bizum: 01102.

