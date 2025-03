Entrevista a Antonio Campos, vicepresidente de la Real Academia de Medicina: "A las personas como Federico Rubio hay que admirarlas y tratar de imitarlas”

El Puerto/En la tarde de este miércoles quedaba clausurada la exposición sobre el doctor Federico Rubio que se ha podido visitar durante los últimos dos meses en la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia. El encargado de cerrar la muestra fue el vicepresidente de la Real Academia de Medicina, el prestigioso médico e investigador Antonio Campos.

-Ha sido usted comisario de la muestra sobre Federico Rubio en la Academia Nacional de Medicina. ¿Qué destacaría de este médico portuense?

-La figura de Federico Rubio es muy relevante, y a veces no somos conscientes de cómo han influido algunas personas en los avances que hoy nos parecen normales. Federico Rubio fue un hombre de ideas liberales, con un claro sentido de su identidad y muy fiel a sí mismo, con grandes valores. Su actividad tuvo una gran proyección social, trató de estar a la altura de su tiempo, se formó muy bien y tuvo como maestros a figuras de la medicina mundial. Además tuvo el atrevimiento de hacer cosas, fue emprendedor en la cirugía, pionero en multitud de intervenciones quirúrgicas en España y abordo con mucha claridad la innovación de la medicina en el siglo XIX, una época en la que empezaban la anestesia o el diagnóstico científico de las enfermedades. Como académico, estimuló el crecimiento de la Academia de Medicina hacia la innovación.

-¿Cree que es una figura suficientemente reconocida?

- Pues yo creo que no, y deberíamos hacer más actividades divulgativas como esta exposición para recordar que personas como Federico Rubio han existido, y pueden inspirar a los jóvenes. Él creó en Madrid el Instituto Rubio, de técnica operatoria, y fue el responsable de la organización hospitalaria que hoy conocemos, dividida en servicios. También creó la primera escuela profesional de Enfermería, que gracias a él obtuvo un rango de formación que no tenía hasta entonces. Incluso fue el precursor de lo que hoy sería el MIR, con la formación de los médicos en especialidades.

-Es usted una eminencia en el campo de la histología y en su caso no puede decirse que no haya sido profeta en su tierra... Medalla de Oro de Andalucía, Hijo Predilecto de San Fernando, y un sinfín de reconocimientos más.

-Me considero un hombre afortunado y creo que las instituciones han sido muy generosas conmigo. Toda distinción es fruto de la generosidad, nadie está obligado a dar nada. Es importante ser agradecido, en respuesta a esa generosidad.

-¿Qué se siente al ocupar el mismo sillón de la Real Academia de Medicina que Santiago Ramón y Cajal?

-Es un enorme honor pero creo que, simbólicamente, yo solo llego a la parte baja de la pata del sillón que tenía Don Santiago. Es también una gran responsabilidad ocupar ese sillón, por eso me vuelco en todo lo que hago, al servicio de la medicina y la sociedad.

Nuestro modelo de piel artificial se ha aprobado como el primer medicamento con tejidos artificiales”

-Trabaja usted en la investigación de los tejidos artificiales. Ha habido grandes avances en este campo últimamente.

-Sí, los histólogos hasta hace apenas 30 años nos dedicábamos a estudiar los tejidos de nuestro cuerpo, pero de un tiempo a esta parte se ha producido un cambio extraordinario, y hemos empezado a trabajar para construir tejidos artificales que puedan sustituir a los tejidos biológicos enfermos. La histología ha pasado de ser una disciplina que estudia los tejidos para conocerlos, a tener un componente terapéutico, fabricando tejidos para curar. Por eso, a las personas valiosas como Federico Rubio o Santiago Ramón y Cajal hay que admirarlas primero y tratar de imitarlas después. Es muy importante admirar a las personas valiosas y tomar de ellos lo que de bueno tengan para hacer más plena y útil nuestra propia vida. En Granada, qu es donde trabajo, hemos querido estar a la altura de nuestro tiempo y hacer tejidos artificiales. Hemos hecho ya de forma artificial córneas, piel, tendones, paladar, nervios... y recientemente nuestro modelo de piel artificial se ha aprobado como el primer medicamento formado por tejidos artificiales, ha sido una novedad muy importante.

-¿Cree que en España se le da la suficiente importancia a la investigación?

-En cualquier actividad todos necesitaríamos siempre más, pero lo primero es aprovechar todo lo que tenemos, hay que trabajar con lo que hay y sacarle el máximo partido. Que la falta de recursos no sea una excusa para no hacer nada.

-Usted es isleño de pro, pero lleva muchos años vinculado a Granada. ¿De dónde se siente en mayor medida?

-Yo creo que las identidades hay que sumarlas, no deben ser excluyentes. Yo soy cañaílla, y me siengo gaditano, pero también granaíno, he vivido en Madrid, en Oviedo... Hay que aprovechar las identidades y no excluir ninguna.

-¿Qué opina de la situación actual de la sanidad pública en Andalucía?

-Tenemos que valorar a todos los profesionales que dedican su tiempo a los enfermos, hay que aprovechar al máximo los recursos y vamos a intentar que las autoridades escuchen a los profesionales y a los pacientes, porque desde la realidad se puede ir construyendo para seguir hacia delante.

-Ha sido también decano de la Facultad de Medicina de Granada. ¿Se apoya lo suficiente a los futuros médicos en esta comunidad?

-Creo que tenemos que estar muy orgullosos de la formación de nuestros profesionales. La enseñanza es seria, rigurosa, aunque todo se puede siempre mejorar. Cuando yo era estudiante no existía, por ejemplo, el programa Erasmus, los alumnos hoy aprenden idiomas con mucha más facilidad. Yo les invitaría a que sean personas soñadoras, que tengan sueños y traten de alcanzarlos. No hay que rendirse ante los problemas, eso es fundamental para que nuestra vida sea lo más plena posible.