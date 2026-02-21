Encuentro municipal en El Puerto con los vecinos de San Antonio para abordar la futura regularización de la zona

El alcalde, Germán Beardo, acompañado por la teniente de alcalde de Ordenación, Planificación Urbana y Centro Histórico, Danuxia Enciso, y el equipo redactor del Plan General, mantuvo en la tarde del viernes un encuentro con los vecinos de San Antonio en el edificio San Luis Gonzaga, con el objetivo de trasladarles su compromiso personal con la regularización de sus viviendas.

Durante la reunión, el alcalde transmitió su consideración a los vecinos por la larga espera y los incumplimientos acumulados en décadas anteriores, asegurándoles que no están solos. “Somos conscientes del tiempo y del esfuerzo económico que habéis invertido en todo este proceso. Vamos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance para regularizar vuestras viviendas, como venimos haciendo desde que se anuló el anterior plan general nada más llegar al gobierno”, afirmó.

El primer edil destacó que, pese al informe desfavorable de la Junta de Andalucía a la aprobación definitiva al documento de la modificación puntual del PGOU de 1992, el Ayuntamiento sigue trabajando para reconducir esa vía de tal manera que puedan adelantar la regularización de la zona. El alcalde les ha detallado que se trabaja en tres vías y en último caso este área entraría en el nuevo PGOM, donde los vecinos no tendrían que afrontar ninguna derrama adicional para costear la redacción del plan parcial de desarrollo, que correría a cargo del Ayuntamiento.

Beardo aseguró además un seguimiento exhaustivo y directo del proceso: “Las administraciones ya han fallado suficientes veces a los vecinos. Vamos a estar encima del proceso y no vamos a rendirnos”.

El alcalde explicó que recientemente se trasladó a Sevilla para reunirse con la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz Jiménez, con el fin de abordar la situación de varias Áreas de Regularización (ARGs) que han visto entorpecido sus procesos de regularización por la vía iniciada de las modificaciones puntuales, por considerarse que no están conectadas a la malla urbana, como es el caso de San Antonio, y que les falta la estructura que les otorgaría un plan general, que ya se está redactando y cuya aprobación inicial se prevé antes de este verano.

El ámbito de actuación de San Antonio abarca 244.073 metros cuadrados, con 177 viviendas existentes y una previsión total de 288 viviendas, además de 16.053 metros cuadrados destinados a reservas dotacionales y 34.508 metros cuadrados de viario.

Antes de la modificación puntual, que llegó a tener aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento y el trámite ambiental finalizado y favorable, esta zona también contaba con la aprobación inicial de su Plan Especial, todos los documentos presentados y la junta de compensación constituida. Además, los propietarios habían adquirido parcelas para su conversión en zonas verdes, asumiendo una importante inversión económica.

El equipo de Gobierno recuerda que San Antonio inició la tramitación para la regularización en el PGOU de 2012 cumpliendo todos los requisitos necesarios, quedando paralizada tras la anulación judicial del Plan y la vuelta a la clasificación de suelo como no urbanizable, con la pérdida de los trámites realizados, pero no del trabajo hecho que podrá ser reutilizado en los siguientes procesos.