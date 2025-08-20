Emilio del Río: “Estamos invadidos por libros de autoayuda y homeópatas del alma”

¿Cómo controlar la ira?, ¿cómo afrontar la vejez?, ¿cómo asumir la muerte?, ¿cómo reivindicar la alegría? Seguro que a más de uno estas preguntas no le son desconocidas. Al fin y al cabo todas pertenecen a los grandes enigmas de la vida, a eso que la humanidad lleva repitiéndose a lo largo de la historia. Con ello queda demostrado que no hay nada nuevo bajo el sol y muchas de estas cuestiones ya han sido respondidas por los grandes filósofos y pensadores. A ellos nos remite Emilio del Río, doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense, quien consigue extraer las claves filosóficas con las que hacer frente a muchos de los retos actuales en su libro Carpe Diem. “Los clásicos ya escribieron sobre la autoayuda. Yo he escrito un manual, pero de la buena, no porque lo diga yo, sino por cuento lo que dicen los clásicos. Estamos rodeados de libros de autoayuda y homeópatas del alma”, explica Del Río, profesor de Oratoria en La Complutense, quien hace hincapié en dos aspectos: por un lado, en la capacidad de hacer frente a los cambios; por otro, el entrenamiento de las emociones “Hay un filósofo griego que se llama Heráclito, que hace 2.600 años dijo que lo único seguro es el cambio. Nunca te bañas dos veces en el mismo río”, recuerda Del Río, quien también protagoniza la sección Verba Volant en el programa de Pepa Fernández en Radio Nacional España (RNE). “Tú no puedes controlar lo que te pasa. ¡Hombre, depende cómo transites por la vida, te van a pasar cosas mejores o peores!”, asegura Del Río. “Lo único que puedes controlar es la respuesta que das a lo que te pasa. No nacemos santos ni felices. Tenemos que entrenarnos para tener ese estado de equilibrio interior, de serenidad, para hacer frente a todo lo que nos pueda pasar”.

El libro, será presentado el próximo viernes en la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, a las 20.30 horas de la tarde. La entrada será libre hasta completar aforo. “Y a quien no le guste le devuelvo el dinero de la entrada”, bromea Del Río, quien amenaza con una sesión práctica y divertida donde el público tendrá que esforzarse y participar.