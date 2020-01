La Concejalía de Turismo ya ha presentado el calendario oficial de fiestas para el próximo año. ¡Ay que ver lo que le gusta a un portuense un jaleo! Ya sea Semana Santa, Carnaval, la Fiesta de los Patios o la Feria (que ahí es de verdad donde el portuense muere). Por delante quedan 23 días de fiesta que este año están todas unidas por el afán renovador e innovador que pretende otorgarle David Calleja, el nuevo concejal de Fiestas, que por el momento ha demostrado saber plasmar su sello personal y otorgarle a cada fiesta su correspondiente lugar.

El pistoletazo de salida lo marcará la XXIX Romería de San Antón, que se celebrará el próximo fin de semana, concretamente el domingo 19. Por el momento, la Concejalía de Fiestas no ha dado a conocer el programa de actividades . Por el momento tan sólo se conoce que un día antes de la fiesta, el sábado 18, el hotel Pinomar albergará la lectura del pregón que correrá a cargo de José Joaquín García-Romeu (hermano del concejal ), abogado y colaborador de este diario. En este sentido todo apunta a que la elección no ha sido aleatoria ya que este año la fiesta se dedica al padre de ambos que fue el autor del simpecado que actualmente utiliza la asociación de vecinos.

El calendario continúa con el Carnaval, que se celebrará del 23 de febrero al 1 de marzo. Deseando están ya algunos de quitarse el mono de las coplas y del tres por cuatro durante esa semana. Aunque tampoco se conoce mucho, paralelamente se celebrarán los típicos eventos, como el concurso de coquineras donde actualmente se está trabajando para volver a recuperarlo. En este sentido, ya se puede conocer el nuevo diseño del traje de coquineras que Fiestas ha presentado y que se ha inspirado en motivos marineros y goyescos.

De la chirigota y el despiporre pasamos al más absoluto de los recogimientos con la Semana Santa, que comenzará el 5 de abril.

Con la tontería y como quien no quiere la cosa llega mayo que abre y cierra en fiestas. La primera de ellas -el fin de semana del 2 y el 3 de mayo-, se celebrará el Gran Premio de Motociclismo; la segunda, la Feria de la Primavera y las Fiestas del Vino Fino (del 20 al 25 de mayo). Este año, la fecha ha sido muy meditada y estudiada, ya que la prioridad era evitar las coincidencias con otras ferias y con el Rocío. Como es habitual de los cinco días, tan sólo será festivo el Lunes 25, por lo que desafortunadamente tanto los trabajos como los colegios se mantendrán el jueves 21, el viernes 22 y el martes 26. No obstante, que los Rocieros no pierdan mucho el compás ya que sólo un día más tarde, el martes 26, ya deberán salir para llegar a la aldea entre el 31 de mayo y el 1 de junio, Domingo de Pentecostés.

La siguiente fiesta viene ya rodada por sí sola: el Corpus Christi (domingo 11 de junio). Tras este evento, ya habrá que esperar un poco y descansar hasta el 16 de julio, día de La Virgen del Carmen que abre un sinfín de eventos y espectáculos, como la temporada taurina. Por último, y para despedir el verano, ya tenemos a la Virgen de Los Milagros el martes 8 de septiembre que, como ya es costumbre, tampoco se trabajará.