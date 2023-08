El efecto Peprichye se deja notar en El Puerto

Hace ya más de dos años de la aprobación del Plan Especial de Protección y Reforma del Casco Histórico (Peprichye), una herramienta urbanística que estuvo parada durante años y que al fin comienza a dar sus frutos, a pesar de que aún no está plenamente operativa.

Aunque uno de los objetivos del plan es la agilización de licencias, para que esta competencia sea municipal y no dependa de la Delegación provincial de Cádiz, lo cierto es que todavía este paso no se ha dado, pues queda pendiente aún la creación de la Comsepe (Comisión del Seguimiento del Plan Especial), que una vez en marcha sí dotará de autonomía al municipio en lo referente a la concesión de licencias en el conjunto histórico.

Aunque este trámite se está retrasando, lo cierto es que en estos dos años el Peprichye ha venido a dar seguridad jurídica a los inversores en el centro histórico de El Puerto, ya que gracias a que este plan especial ya estaba aprobado la zona no se ha visto afectada por los efectos nocivos de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012, que en junio de 2021 fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), haciendo tambalearse algunos de los proyectos en ciernes en el término municipal portuense.

De esta manera los inversores han posado sus ojos, en estos dos últimos años, en el centro histórico portuense, donde están proliferando la rehabilitación de edificios no solo para viviendas, sino también para la construcción de apartamentos turísticos, una modalidad que si bien está contribuyendo a la rehabilitación del centro, por la rentabilidad que supone en una ciudad turística, no está logrando el objetivo de repoblar el centro, ya que muchas de las nuevas promociones salen al mercado con unos precios que no son asequibles para el común de los portuenses, teniendo un mercado más bien procedente de personas adineradas de otras zonas de España que destinarán los pisos a segundas viviendas.

Entre los ejemplos de rehabilitaciones recientes se pueden citar los de la Casa del Reloj, en la calle Cruces, o promociones de fincas en calles como San Sebastián, Santa Lucía o Palacios, mientras que de obra nueva destacan proyectos como el de Jardines de Albareda (muy adelantado ya, entre Larga, Albareda y Espíritu Santo), el solar del número 25 de Larga, cuya obra acaba de comenzar o la finca de Larga 35, que tras haber estado años ocupada ilegalmente ofrece ahora un aspecto flamante.