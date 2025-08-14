Los ecologistas denuncian los malos olores procedentes de la depuradora de El Puerto

Ecologistas en Acción denuncia los malos olores que se desprenden de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Las Galeras, y que afectan a playas como La Muralla, El Aculadero y La Calita, e incluso a Puerto Sherry, todo en plena temporada turística.

"Quienes hayan ido a bañarse este verano a estas playas habrán podido sufrir los malos olores, a aguas residuales, que impregna el ambiente, sobre todo cuando sopla el poniente. Si se tiene en cuenta que la EDAR Las Galeras tiene su punto de vertido de las aguas supuestamente depuradas enfrente de estas playas, y que las analíticas que realiza periódicamente la Junta de Andalucía detectan un alto incumplimiento de los parámetros legales de depuración, es evidente que estos olores proceden del vertido de Las Galeras sin la suficiente depuración, lo que supone un riesgo para el medio ambiente, para la economía del municipio y para la salud de las personas", afirman.

Ya el pasado año los vecinos de la Costa Oeste se quejaron de estos malos olores.

Ecologistas en Acción ha analizado los datos aportados por la Junta de Andalucía de las aguas vertidas por la EDAR Las Galeras frente a las playas de La Muralla y La Calita, "evidenciándose un generalizado incumplimiento de los niveles de depuración legalmente exigidos".

Desde el colectivo explican que "teniendo en cuenta que los niveles máximos permitidos son de 25 mg de DBO (Demanda Biológica de Oxígeno), de 125 mg en DQO (Demanda Química de Oxígeno) y de 35 mg en sólidos en suspensión, en 2023, el 83% de las muestras han superado la DBO, el 78% la DQO y el 43% los sólidos en suspensión. En 2024 han superado la DBO el 77,27% de las muestras, la DQO el 70,83% y los sólidos en suspensión el 45,83. La DBO y la DQO miden la materia orgánica, que al pudrirse genera los malos olores. En estos dos últimos años, hay muestras que triplican la DQO y cuadruplican la DBO. El efecto es evidente. Cuando Ecologistas en Acción tenga las analíticas de los vertidos de la EDAR Las Galeras de este verano, las hará pública, porque el Ayuntamiento no lo hará", anuncian.

Así mismo, denuncian la inactividad municipal al respecto. "Se aprobó una concesión a la empresa Aqualia, que lleva más de tres décadas gestionando esta infraestructura esencial y nunca ha conseguido que funcione correctamente, pero ha cobrado millones de euros procedentes del recibo del agua que pagamos todos los habitantes de El Puerto. El área de Medio Ambiente, dependiente de Jesús Garay, tiene un inspector del contrato que nunca advierte de ningún incumplimiento. Durante muchos años el inspector fue Antonio Caraballo, hoy coordinador general del Ayuntamiento, quien nunca advirtió de los incumplimientos de esta empresa; cuando Ecologistas en Acción hizo públicas las analíticas de la Junta, adujo que desconocía que la Junta analizaba las aguas de la EDAR, pero todos los años firmaba un informe favorable de cumplimiento del contrato", señalan.

Tampoco se le aplica a la concesionaria, según los ecologistas, el régimen sancionador que estipula el contrato de la concesión por incumplir los límites legales exigidos. "Si no es por sensibilidad y por obligación de cumplir las normas ambientales, al menos Beardo y Garay deberían actuar por el enorme daño que se le está haciendo al sector turístico y a la imagen de la ciudad", concluyen.