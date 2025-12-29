Ecologistas en Acción El Puerto planta un árbol en memoria de Ana Manjón y Jürguen Döppers

Ecologistas en Acción ha plantado un árbol en la plaza Juan de la Cosa para reconocer la labor de Ana Manjón y Jürguen Döppers, una pareja de activistas que "desde el anonimato han trabajado en el beneficio de El Puerto". "Ana Manjón y Jürguen Döppers era una pareja de activistas ecologistas que han desarrollado una intensa actividad en defensa del medio ambiente y por una ciudad más amable para la ciudadanía".

"Ana era natural de El Puerto, trabajaba de traductora, con una clara implicación en las prácticas de vida saludable, habiendo sido fundadora de la asociación de consumidores de productos ecológicos La Reverde.", explican desde la asociación. "Jürgen era un ciudadano alemán afincado en nuestro municipio. Activista antibelicista y entusiasta del deporte, especialmente del running y, sobre todo, del ciclismo, que era el único medio de transporte que utilizaba. Además, era habitual verle en las charlas, concentraciones o manifestaciones en defensa de servicios públicos, del medio ambiente, de los derechos humanos o de la Paz. Ambos eran ecologistas consecuentes, que llevaron las prácticas anti consumistas y la desconexión de redes energéticas hasta sus últimas consecuencias".

Según aclaran desde Ecologistas en Acción El Puerto "en septiembre de 2024 se solicitó autorización al alcalde para plantar dicho árbol en uno de los muchos alcorques vacíos que existen en nuestra ciudad. Ante la no respuesta, lo que demuestra una total falta de educación y humanidad por parte de los responsables municipales, hemos procedido a plantar un árbol pata de vaca (Bahuinia) en un acto muy emotivo. También se ha colocado un cartel en recuerdo de Ana y Jürgen".

"Creemos que el recordar públicamente a las personas que trabajan altruistamente en beneficio de la ciudad dedicándoles árboles, costumbre muy arraigada en otros países, debería implantarse en nuestra ciudad, contando para ello con la colaboración ciudadana", explican.