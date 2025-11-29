"Beardo se acobarda ante el diálogo y se niega a reunirse con Ecologistas en Acción"

El alcalde portuense, Germán Beardo, ahora también responsable del Área de Medio Ambiente, ha respondido a una solicitud que realizó Ecologistas en Acción El Puerto el pasado mes de marzo al entonces teniente alcalde de Medio Ambiente, Millán Alegre, para mantener una reunión sobre diversos temas medioambientales de interés para nuestro municipio. Rechaza dicha reunión porque “no existe norma legal que obligue a mantener reuniones con los interesados”.

"Es incomprensible que un alcalde se niegue a mantener una reunión con una de las entidades sociales más activas del municipio argumentando que no le obliga la ley. Es obligación de todo responsable público atender a la ciudadanía, y es su obligación proteger el medio ambiente y cumplir con las normas legales, lo que Beardo no hace", lamentan.

Dicha reunión se solicitó para tratar diversos temas de interés, y que el Ayuntamiento no aborda, ya sea por desconocimiento, incapacidad o desprecio a sus obligaciones. Entre los temas que proponíamos abordar están la elaboración del Plan de arbolado urbano; la elaboración de las nuevas ordenanzas de zonas verdes y arbolado urbano, tal y como acordó el Pleno de del 18 de enero de 2017; abordar los criterios técnicos de los trabajos de mantenimiento del arbolado urbano (podas, plantaciones…) y la aplicación del Pliego de prescripciones técnicas del Gestión Integral del Paisaje Urbano y del Estándar Europeo de Podas; los criterios técnicos de apertura, mantenimiento y renaturalización de los alcorques; información sobre el plan de plantación de arbolado en los alcorques vacíos de calles y plazas del municipio, y de los criterios técnicos en relación con las especies idóneas, tipo de alcorques; la utilización de plantas autóctonas, más adaptadas al clima gaditano y que requiere menos recursos hídricos e interactúa con el ecosistema; la participación ciudadana en la plantación y cuidado del arbolado; información sobre el trabajo de control que debe realizar el responsable municipal del Contrato de Gestión Integral del Paisaje Urbano; un plan para renaturalizar los parterres y jardineras vacías y aquellos espacios degradados en los barrios con plantas autóctonas; la utilización del compost generado a partir de la recogida selectiva de residuos orgánicos (quinto contenedor marrón) en alcorques y zonas ajardinadas; y la eliminación del césped artificial de plástico, sustituyéndolos por arbustos aromáticos autóctonos.

La mayoría de estos temas han sido planteados por los representantes de Ecologistas en Acción en el Consejo Municipal de Medio Ambiente, sin que se hayan solucionado o implementado hasta la fecha, por ello entendemos que se hace necesario mantener una reunión de trabajo con las personas responsables del Área de Medio Ambiente para debatir criterios técnicos, intentar acercar posturas y evitar conflictos innecesarios. "Pero a Beardo no le interesa nada de esto, ni se plantea la necesidad de la colaboración ciudadana", se quejan.

Beardo responde a algunas de los temas planteados, para justificar la inacción municipal. Así, asegura sobre la nueva ordenanza sobre zonas verdes que “ya se contempló en el Plan Normativo de 2023 y se ha iniciado su tramitación, pero debido a la demora en la contratación del Ingeniero Técnico Agrícola, varias bajas por enfermedad de algunos empleados y la carga de trabajo existente en el Servicio no permite una gestión más rauda de la misma. O sea, tras ocho años desde que aprobó el Pleno la elaboración de una nueva ordenanza sobre zonas verdes, y dos años desde que se incluyó en el Plan Normativo, todavía no se ha hecho nada. Hay que destacar lo rápido que contratan asesores y altos cargos de confianza, pero necesitan años para contratar un técnico en el Área de Medio Ambiente", recuerdan.

En cuanto a los criterios técnicos sobre gestión del arbolado urbano, asegura que el Ayuntamiento “tiene contratada a varias empresas especializadas en la materia y que tanto el Servicio de Infraestructura y Mantenimiento, así como el de Medio Ambiente, cuentan con profesionales con formación académica y cualificación profesional al respecto. A la vista del mal estado del arbolado urbano, de las talas constantes y podas abusivas y del cierre de alcorques, no parece que sean los criterios técnicos los que determinan las actuaciones del Área de Medio Ambiente", señalan.

Ecologistas en Acción ha solicitado en numerosas ocasiones reunirse con el alcalde para abordar la situación medioambiental, incluyendo la aplicación las normas legales que sí está obligado y no cumple. Así, no ha opuesto en marcha la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos urbanos, a lo que está obligado desde el 1 de julio de 2022. No cumple con la ley andaluza de Cambio Climático que obliga a tener aprobado, antes del 24 de octubre de 2022, un Plan Local de Medidas frente al Cambio Climático. Y también incumple la obligación de instaurar zonas de bajas emisiones, que es obligatoria desde el 1 de enero de 2023.

"O a Beardo le importa un pito la situación medioambiental del municipio y el cumplimiento de las leyes, o su ignorancia le lleva a rechazar una reunión con los ecologistas, en la que quedaría en evidencia", concluyen.