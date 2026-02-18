En unos días comenzará en El Puerto la reparación en la Cañada del Verdugo y el Camino de los Romanos tras el tren de borrascas

El Ayuntamiento iniciará en los próximos días las actuaciones previstas en el marco del Plan Municipal de Reconstrucción tras el reciente tren de borrascas que ha afectado al municipio, comenzando por dos de los puntos más dañados: la Cañada del Verdugo y el Camino de los Romanos.

Una vez finalizada la situación de alerta y evaluados los daños, el equipo de Gobierno ha activado las primeras intervenciones con el objetivo de restituir la seguridad y la conectividad en estas zonas, fundamentales para numerosos vecinos de diseminados y explotaciones agrícolas. Las intensas precipitaciones han provocado fuertes escorrentías, la saturación de drenajes urbanos y rurales y un notable deterioro de la red viaria municipal, generando en algunos tramos baches y socavones de gran envergadura que comprometen la circulación.

El alcalde, Germán Beardo, ha señalado que “cumplimos el compromiso adquirido con los vecinos y ponemos en marcha el Plan Municipal de Reconstrucción empezando por donde más se necesita. Estas serán las primeras actuaciones de un plan más amplio que nos permitirá seguir avanzando en la recuperación de otros puntos del término municipal que también requieren intervenciones estructurales”.

Los tenientes de alcalde de Medio Ambiente e Infraestructuras, Jesús Garay, y de Relaciones con la Ciudadanía, Javier Bello, se han trasladado a la zona para supervisar in situ el estado de los viales y mantener un encuentro con los residentes, a quienes trasladaron el calendario de actuaciones previsto para los próximos días.

El Ayuntamiento procederá inicialmente a la limpieza integral y acondicionamiento de los tramos afectados, paso previo al reasfaltado completo de la calzada para devolver a la vía las condiciones óptimas de seguridad. Para ello, se ha formalizado un contrato extraordinario por importe de 60.000 euros destinado a la reparación del pavimento, obras que serán ejecutadas por la empresa Firmes y Carreteras.

Jesús Garay ha subrayado que “actuamos con responsabilidad y rapidez ante unos daños de magnitud que han dejado tramos prácticamente intransitables. Nuestra prioridad es garantizar la seguridad y recuperar la normalidad cuanto antes”. Por su parte, Javier Bello ha destacado que “mantenemos un contacto permanente con los vecinos, escuchando sus necesidades y dando respuesta con hechos. Somos conscientes de los trastornos que generan estos episodios de lluvias intensas y estamos trabajando para ofrecer soluciones eficaces y duraderas”.