Destacada actuación del Club Tenis de Mesa Portuense en los Campeonatos de España absolutos y Torneo Estatal 2026

El Palau d'Esports de Catalunya en Tarragona ha vuelto a ser la sede este año de los Campeonatos de España de tenis de mesa y el CTM Portuense ha vuelto a tener una actuación brillante. El Club había conseguido clasificar a 3 jugadores para la competición absoluta y a 9 en distintas categorías del Torneo Estatal. Los resultados más destacados han sido para el capitán del primer equipo, Moisés Mulero, que quedó tercero en categoría V40, y para Ceferino Gómez, que consiguió una vez más subir al podio en categoría C11. Por su parte Juan Carlos Boutellier, el entrenador de las categorías inferiores del Club, se metió entre los ocho mejores jugadores de España en categoría V50.

La amplia delegación del CTM Portuense que se desplazó a Tarragona ha estado acompañada por los jóvenes jugadores japoneses Rikuto Miyata y Takuma Takemasa, recientemente incorporados al Club para reforzar los equipos que juegan en liga nacional. La labor de apoyo que han realizado, especialmente su lectura de los partidos desde la banda, ha sido muy importante en la consecución de este gran éxito.

Por otro lado, los jóvenes del Club se desplazaron a San José de la Rinconada para disputar una prueba del Circuito Andaluz, puntuable para el ranking. El alevín Antonio Armario llegó hasta la final de su categoría cediendo en un intenso partido ante el jugador sevillano Alexis Martínez. El Club retomará este fin de semana la competición liguera con un doble desplazamiento a Granada del equipo de Segunda División Nacional en el que Takuma Takemasa deberá ser decisivo de cara a conseguir para El Puerto un buen resultado.