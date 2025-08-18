Despistes y muchas dudas en el primer día de funcionamiento del intercambiador de autobuses de El Puerto

Ya está en funcionamiento el nuevo intercambiador de autobuses interurbanos que se ha abierto, por fin, junto a la estación de tren, y este lunes ha sido el primer día de servicio de las instalaciones.

Muchas dudas y falta de información fueron la nota dominante en esta primera jornada de funcionamiento, en la que efectuaron su parada en el nuevo edificio los autobuses del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz con una sola parada en la ciudad, un total de cinco líneas.

También estrenaron este lunes el intercambiador, dotado de cuatro dársenas, los autobuses de la empresa Socibus con destino Madrid y con parada en otras ciudades como Córdoba.

Poco antes de las dos de la tarde varios usuarios esperaban en las instalaciones, pero ante la falta de cartelería o información dudaban de si era aquel el lugar correcto donde esperar al autobús. Finalmente decidieron esperar al vehículo en la antigua parada, la que se ubica en la marquesina junto a la carretera, y cuando finalmente el autobús hizo su entrada en la ciudad, dirigiéndose al intercambiador, tal y como había anunciado la empresa en sus redes sociales, los viajeros tuvieron que correr con sus maletas hacia el edificio, donde ya el conductor les explicó que a partir de ahora ese será el punto de parada asignado.

En cuando al edificio en sí, además de las dársenas solo se dispone de un habitáculo de gran altura, con un enorme eco, en el que hay servicios públicos y aire acondicionado. El habitáculo funciona únicamente de nueve de la mañana a dos de la tarde. No obstante, la sala de espera resulta bastante desangelada, ya que se ve que se ha dotado de forma provisional de una mesa de trabajo con seis sillas para el funcionamiento de la oficina de información de los autobuses urbanos, que tras el cierre de la caseta del parque Calderón se había trasladado al polígono Las Salinas.

El trabajador tuvo que atender a lo largo de la mañana las consultas y preguntas de los usuarios que se acercaban hasta allí, aunque no pudo serles de gran ayuda, ya que las preguntas se referían a horarios e incidencias de las líneas interurbanas, por lo que esta persona no tenía información al respecto. En principio no hay previsto instalar taquilla en las nuevas instalaciones, aunque sí habrá máquinas expendedoras de bebidas en un futuro.