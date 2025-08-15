Cinco líneas de autobuses interurbanos pararán desde este lunes 18 de agosto en el nuevo intercambiador de El Puerto

El Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz ha emitido un comunicado mediante el que informa de la puesta en servicio, este lunes 18 de agosto, del nuevo intercambiador de autobuses de El Puerto. Sin embargo, no todas las líneas que cubren El Puerto tendrán parada en el nuevo equipamiento, ya que solo lo harán las que que tienen un único punto de parada en el municipio, un total de cinco.

Estas líneas son las que cubren los trayectos Conil-Jerez (M-250 La Línea-Sevilla); Conil-Jerez (M-251 Atlanterra-Sevilla); Conil-Rota (M-260 Algeciras); Cádiz-El Puerto-Jerez-Arcos (M-902 Ronda); y Cádiz-El Puerto-Jerez-Arcos (M-904 Alcalá del Valle).

El resto de las líneas metropolitanas con parada en El Puerto, como las que cubren los trayectos con Cádiz capital, el Campus de Puerto Real o el Hospital Universitario, mantendrán sus paradas habituales sin cambios.

De momento tampoco se ha anunciado que la línea que cubre el trayecto El Puerto-Madrid, con parada en otras ciudades como Córdoba, de la empresa Socibus, vaya a utiliar de momento el nuevo intercambiador como punto de parada.

También se trasladará al nuevo equipamiento desde esta próxima semana la oficina de in formación al usuario de los autobuses urbanos, que hasta ahora se ubicaba en el Parque Calderón.