Se deberá reforzar la seguridad vial en el acceso a Vistahermosa, en El Puerto

El pleno municipal del mes de septiembre aprobó una moción de VOX para mejorar la seguridad vial en el acceso a la urbanización Vistahermosa, en la intersección entre la Avenida de Fuentebravía y la Avenida de Eduardo y Felipe Osborne.

La propuesta contempla la instalación de señales luminosas de paso de peatones en ambos sentidos, así como el repintado del cruce, situado junto a la rotonda de acceso a la urbanización, un punto negro denunciado por vecinos y usuarios debido a la falta de visibilidad y al intenso tráfico que soporta, especialmente en los meses de verano.

“Tras años de abandono por parte del alcalde, Germán Beardo, conseguimos que se atienda una reivindicación vecinal justa y de sentido común. La seguridad de los peatones debe estar por encima de la desidia de este equipo de gobierno”, destacan desde VOX El Puerto.

La formación recuerda que este paso de peatones llevaba tiempo siendo motivo de preocupación por parte de los vecinos, ya que carecía de señalización luminosa que advirtiera a los conductores y presentaba un marcado desgaste en el pintado, aumentando el riesgo para los viandantes.

“Con esta aprobación, el Ayuntamiento asume por fin su responsabilidad y se compromete a garantizar un cruce seguro para los portuenses. VOX seguirá vigilante para que estas medidas se ejecuten sin retrasos ni excusas”, concluye el partido.