David Calleja será el pregonero en El Puerto de la Romería de la Virgen del Rocío 2026

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja García Ruiz, ha sido designado como pregonero de la Romería de la Virgen del Rocío de El Puerto 2026. La Muy Antigua y Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de El Gran Puerto de Santa María detalla que su Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales, ha valorado para esta designación la profunda devoción de David Calleja, inculcada desde el ámbito familiar, así como su constante disposición a colaborar con la hermandad, demostrando un compromiso firme y desinteresado con la familia rociera portuense.

Según destaca la hermandad en su comunicado, “David es un claro ejemplo de una devoción profunda y sencilla, inculcada desde el seno de su familia, donde desde pequeño aprendió a rezar y a amar a la Santísima Virgen del Rocío y a su Divino Hijo, el Pastorcito Divino. Ese amor heredado ha ido creciendo con los años hasta convertirse en una fe constante, que hoy forma parte inseparable de su manera de sentir y vivir el Rocío. Asimismo, subrayan su permanente disposición a ayudar y a ponerse al servicio de la hermandad, colaborando siempre de manera desinteresada en todo aquello que se le necesita, motivo por el cual ha sido elegido al representar fielmente los valores de compromiso, humildad y cariño propios de esta gran familia rociera”.

David Calleja, que ha pronunciado más de un centenar de pregones a lo largo de su trayectoria —incluyendo Semana Santa, Feria y numerosos actos en distintos puntos de España—, ha expresado su agradecimiento y emoción por este nombramiento: “Pregonar a la Virgen del Rocío es pregonar mi herencia familiar y mis devociones. Este pregón va por la gloria de mi padre y mi madre, y el orgullo de mis hermanos”, destacando igualmente el papel de las distintas generaciones de rocieros que han contribuido a consolidar la hermandad a lo largo de los años y que seguro formarán parte del pregón de esta romería de tradición secular y que continúa siendo uno de los acontecimientos más emblemáticos de la vida cultural y religiosa de la ciudad.