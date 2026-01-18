El Puerto descubre el cartel anunciador de la Semana Santa 2026, con el Padre Jesús Nazareno en la Basílica antes de realizar su salida en la tarde del Jueves Santo

El Puerto ha vivido este domingo, 18 de enero, uno de los actos más esperados del calendario cofrade con la presentación oficial del cartel de la Semana Santa 2026, un evento que marca simbólicamente el inicio de la cuenta atrás hacia la Semana de Pasión.

La cita, organizada por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías en colaboración con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a través de la Concejalía de Fiestas, tuvo lugar en el Auditorio Municipal Monasterio de San Miguel, que, como es habitual, registró un lleno absoluto, comenzando con el tradicional rezo del Ángelus.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, presidió la presentación oficial del cartel, acompañado por los tenientes de alcalde de Presidencia, Javier Bello, y de Economía y Hacienda, Millán Alegre, así como por varios miembros de la Corporación municipal.

Un momento del acto de presentación.

Durante la jornada se dio a conocer la imagen que anunciará la Semana Santa portuense de 2026, obra del reconocido artista Ignacio Gilabert Rodríguez. La obra, elegida entre 106 propuestas presentadas al concurso convocado por el Consejo, muestra a Nuestro Padre Jesús Nazareno en la Basílica en la tarde del Jueves Santo, pasando por el Coro de la Basílica antes de su salida. El primer premio incluye 600 euros y un recuerdo del Consejo.

En un Auditorio repleto, David Calleja felicitó al autor del cartel y al pregonero de 2026, el portuense Antonio Manuel Borrego Rivas, cuyo pregón se celebrará el Domingo de Pasión, 22 de marzo, en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca. Asimismo, destacó la labor del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y de la Banda Maestro Dueñas, que se ha convertido en la banda sonora de la Semana Santa portuense.

Como es tradición, el presidente del Consejo entregó las Primeras Tapas al Pregonero, Antonio Manuel Borrego, muy conocido en la ciudad por su destacada trayectoria cofrade. Borrego ejerce actualmente como capataz del paso de misterio de la Borriquita en el Domingo de Ramos, del paso de palio de Gracia y Esperanza en el Miércoles Santo, así como del paso de palio de María Santísima del Rosario de la Hermandad de Los Afligidos en el Lunes Santo. Su trayectoria garantiza un pregón emotivo, personal y profundamente enraizado en la tradición portuense.

El acto, conducido por José Carlos Muñoz, incluyó también la presentación de la edición impresa del Pregón de la Semana Santa 2025, pronunciado por José Manuel Cristo Álvarez, contribuyendo así a la conservación y difusión del patrimonio literario y cultural cofrade de la ciudad.

La Banda de Música Maestro Dueñas ofreció diversas marchas procesionales, realzando la solemnidad de la cita, que contó con la participación del párroco de La Prioral, Antonio Sabido Salguero, y de representantes de todas las Hermandades y Cofradías de El Puerto. Con la presentación del cartel, la ciudad inicia su preparación para una Semana Santa que promete ser inolvidable, convocando a miles de fieles y visitantes para vivir de cerca estas tradiciones que unen generaciones en un marco de fe y devoción.