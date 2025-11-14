Antonio Manuel Borrego Rivas será el pregonero de la Semana Santa de El Puerto

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías ha anunciado que, tras ser ratificado por la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, ha sido designado como pregonero de la Semana Santa 2026 Antonio Manuel Borrego Rivas.

El fuuto pregonero es el capataz del paso de Misterio de la Hermandad de La Borriquita y un cofrade muy conocido y apreciado en El Puerto, donde ha participado en numerosas presentaciones y actos públicos.