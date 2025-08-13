La cultura y el talento, a debate en la Academia de El Puerto

En la tarde-noche del martes la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia acogió una animada charla en torno a la cultura y el talento de la tierra. Con el actor Manolo Morillo como maestro de ceremonias, participaron en el coloquio la pintora María Fernández Lizaso, el poeta Ángel Mendoza y el dramaturgo Juan García Larrondo.

La cita se enmarcaba dentro del ciclo 'Los Martes de la Academia', que lleva a cabo cada verano la entidad que preside Luis Garrido, con más de 125 años de historia ya a sus espaldas.

Ya el próximo martes, 19 de agosto, se llevará a cabo la conferencia titulada 'La recuperación de Bahía (1625-2015), imágenes contrapuestas'. El evento contará con la participación de Berta Gasca Giménez, directora del Museo Naval de Madrid, y Jaime García Máiquez, investigador del Museo del Prado y Académico de Santa Cecilia. La presentación estará a cargo de Juan Antonio Villarreal Panadero.