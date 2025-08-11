Arte, palabra y escena: un encuentro con tres creadores portuenses en la Academia Santa Cecilia
Será este martes a las 20:30 horas en el edificio de Pagador, 1, dentro del ciclo 'Los martes de la Academia'
Este martes 12 de agosto, a las 20:30 horas, la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia acogerá en su ciclo cultural 'Los martes de la Academia' una cita imprescindible para los amantes del arte y la creación contemporánea.
En esta ocasión el encuentro girará en torno a tres figuras fundamentales del panorama artístico portuense: la pintora María Fernández Lizaso, el poeta Ángel Mendoza y el dramaturgo Juan García Larrondo. La velada será moderada por el actor Manolo Morillo, quien guiará una conversación profunda y abierta entre los tres creadores, en un formato de charla/coloquio que promete ser tan íntimo como revelador.
Manolo Morillo, actor portuense de amplia trayectoria, será el encargado de conducir este diálogo entre disciplinas. Con su sensibilidad escénica y su conocimiento del tejido cultural local, Morillo no se presenta como experto, sino como mediador entre sensibilidades. Su papel será el de facilitar un espacio de escucha, pausa y conexión, donde la pintura, la poesía y el teatro puedan dialogar sin jerarquías ni etiquetas.
María Fernández Lizaso es una artista que trabaja con la memoria como si fuera materia: capa sobre capa, dejando que lo invisible aflore. Su obra, que combina pintura, ilustración y fotografía, no busca el estruendo, sino la transformación silenciosa. Desde sus inicios como ilustradora hasta su paso por el Museo del Prado, María ha tejido una trayectoria marcada por la introspección y la autenticidad.
Ángel Mendoza es un poeta y narrador que ha hecho de la palabra un refugio y una herramienta de exploración. Su obra, premiada y reconocida, se mueve entre la poesía íntima y la narrativa que rinde homenaje a su tierra. Maestro y pedagogo, Ángel escribe desde la memoria y la identidad, con una voz que fluye entre lo cotidiano y lo trascendente.
Por su parte el dramaturgo Juan García Larrondo convierte la escena en un espejo de lo humano. Su teatro, premiado en España e internacionalmente, combina la tragicomedia con una mirada profunda sobre la sociedad. También poeta y fotógrafo, Juan es un creador que habita múltiples lenguajes, siempre con una sensibilidad aguda y una capacidad de conmover desde lo escénico.
