Alfonso Guerra llena el Auditorio Municipal de El Perto con su conferencia sobre Machado

Literalmente hasta la puerta. Ni a derecha ni a izquierda. Ni siquiera pegado a la pared. Nada de nada. El martes por la tarde no quedaba ningún hueco libre en el Auditorio Municipal San Miguel. Todo el mundo quería escuchar y ver a Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno, ingeniero técnico industrial y experto en Antonio Machado y su obra.

La cita comenzaba puntual, a las 20:30 horas; sin embargo, había que irse mucho antes de esa hora para hacerse con una de las sillas tan cotizadas. Es cierto que el ambiente no acompañaba. A pesar de la hora, la tarde no era muy fresca; pero no importaba. Al público asistente no le pesó en absoluto aguantar el bochorno y el calor con tal de escuchar en la voz del expolítico parte de la vida y la obra de Machado. Ojalá todos los profesores de Literatura contaran con tanta vehemencia la trayectoria de este poeta a quien Guerra demuestra conocer mucho como actual comisario de la exposición Los Machado. Retrato de familia, una muestra donde aparecen tanto Antonio como Manuel y que intenta desmontar los mitos que aparecen alrededor de sus obras, así como el papel que desempeñaron durante la Guerra Civil.

No obstante, a pesar del interés por ambos, en esta ocasión, el turno fue de Antonio, cuya biografía fue diseccionada cuidadosa y pasionalmente en un discurso que desde el principio atrapó al público. Lástima que el sonido no llegara bien al final del auditorio. Sea como fuere dio igual: tan solo captar una pequeña parte de sus palabras servía para constatar el gran interés y afición que desprendía aquella conferencia.

Para acabar el Epitafio Definitivo de Antonio Colinas hacia machado ponían el broche final a una clase magistral. Y es que aprender sin darte cuenta es todo un lujo.