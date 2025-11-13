El cuento de El Cascanueces llega al alumbrado de la avenida del Ejército, en El Puerto

El alumbrado extraordinario de Navidad sigue instalándose estos días por diferentes puntos de El Puerto. En este caso ha llegado a la avenida del Ejército, donde destacan unos motivos siguiendo el hilo de los de la calle Larga.

El concejal de Fiestas, David Calleja, que ha diseñado estos motivos, explica que la decoración de la calle Larga "se presenta en bloques de tres, en referencia a los Reyes Magos, pero con una fisonomía que nos recuerda a los cascanueces y a los antiguos muñecos de chocolate". Este mismo hilo conductor es el que se sigue con el alumbrado de la avenida del Ejército, donde cinco bolas de Navidad recogen el cuento de El Cascanueces, con figuras como el soldado, la bailarina, un árbol de Navidad -ya que el cuento se desarrolla en esas fechas-, la chimenea que recoge el calor del hogar y la corona como símbolo del triunfo del cuento".

Calleja recuerda además que la avenida del Ejército y Crevillet son las zonas donde se centra la cabalgata de Papa Noel, por lo que ha considerado muy adecuado este hilo conductor para la decoración navideña este cuento infantil que se desarrolla en Navidad.

El alumbrado extraordinario se encenderá el próximo 28 de noviembre, con la cabalgata de la Estrella de la Ilusión.