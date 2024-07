Los convocantes de la protesta contra los pisos turísticos en El Puerto proponen medidas para un cambio de modelo

Todas las organizaciones convocantes de la manifestación del sábado 20 de julio (Ecologistas en Acción, Asamblea Feminista Las Tres Rosas, Asociación Pro-Derechos Humanos, Red de Acogida, ARBA -Asociación por la Recuperación del Bosque Autóctono-, Amal Esperanza, Los Invisibles, Marea Blanca y FLAVE -Federación Local de Asociacions Vecinales-, junto a diferentes asociaciones vecinales locales), que fue organizada "contra el actual modelo turístico promovido por el equipo de gobierno local", han registrado oficialmente en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María una lista de exigencias que entienden "son necesarias para darle la vuelta a la situación y evitar convertir la ciudad en un parque temático donde no puedan vivir los portuenses".

La marcha, convocada con un gran respaldo, según sus organizadores, "obtuvo un alto apoyo de los viandantes por los lugares por los que transitó, y la presencia mediática puso de relieve la significación de lo que se estaba denunciando"; todas las grandes cadenas televisivas nacionales recogieron el acto y se hicieron eco, así como Canal Sur y toda la prensa provincial que dedicó amplio espacio al mismo. "El Puerto se convierte así en la primera ciudad, no capital de provincia, en organizar una manifestación y generar repercusión de este nivel", señala las organizaciones convocantes.

"El Puerto de Santa María, desgraciadamente", añaden, "fue protagonista a todos los niveles, y no por su naturaleza privilegiada, su valioso patrimonio o los valores culturales y sociales de su ciudadanía. Fue protagonista por añadirse a la tristemente célebre lista de ciudades cuyo planteamiento turístico descontrolado, llevado a cabo por el Gobierno local, lleva al hartazgo a su población".

Por ello y para poner sobre la mesa las líneas que consideran los colectivos que constituyen "el modelo de ciudad alternativa necesario", han exigido al Ayuntamiento "que ponga en marcha un calendario para trabajar de forma participativa esas medidas", y que de forma no excluyente serían "en primer lugar, el control exhaustivo de viviendas de alquileres turísticos y su regulación en Ordenanza propia y en el PGOU, aplicando de igual forma una nueva política".

Los colectivos piden también una atención directa a las personas afectadas por pisos turísticos en sus bloques de viviendas y una búsqueda de posibles soluciones; así como la revisión a fondo de la ordenanza de ocupación de la vía pública y terrazas y facilidades de ocupación por la ciudadanía.

Para hacerlo efectivo, reclaman un plan de inspección del cumplimiento de la normativa acústica en la hostelería nocturna, así como un programa de cultura, fiestas y conciertos.

Ya en el plano político, piden la elaboración de un plan municipal de vivienda pública; retomar los Consejos sectoriales de Participación "y fomentar otros modelos de participación que realmente hagan partícipes a la ciudadanía".

Para concluir, exigen un plan de inspección y revisión ciudadana "con total transparencia para el cumplimiento de lo acordado en todos esos temas".

Las organizaciones firmantes han adelantado que "no vamos a consentir la callada por respuesta. Es el derecho a la ciudad lo que está en juego, y entendemos que este es un derecho básico que nos corresponde. Para ello continuaremos un calendario de movilizaciones, ya que no podemos parar en tanto la política del gobierno de El Puerto no cambie drásticamente. Deben dejar de ignorar el problema y asumir el grave daño que están causando al bien público, a la economía sostenible, al patrimonio común y al bienestar de la ciudadanía portuense".

Las organizaciones concluyen preguntándose: "¿Qué modelo de turismo queremos para El Puerto? ¿Queremos vivir en nuestra ciudad o por el contrario dejaremos que lo convierten en el cortijo de unos pocos? Creemos y defenderemos que la ciudad debe estar pensada para el bien común de la mayoría social y para la convivencia saludable".