Osborne y Cáritas se unen para formar a jóvenes desempleados

El mundo de la hostelería está cambiando a pasos agigantados. Cada vez más rápido- y afortunadamente-, queda desfasado el típico tópico del viejo camarero esclavizado detrás de la barra, víctima de horarios infinitos, con su inseparable tiza detrás de la oreja, apuntando precios en la barra y gritando comandas a la cocina. Ahora los bares y restaurantes (por mucho jaleo que tengan en el local), tienen que tener una prioridad muy clara: principalmente, que su personal esté formado, sea experto y tienda siempre a la calidad. “El hostelero de hoy en día tiene que ser un prescriptor, no un tomacomandas”. Esta última idea fue la primera lección que han aprendido hoy los quince jóvenes del curso de formación orientado principalmente al mundo de la hostelería. Esta iniciativa es fruto de la colaboración entre el Grupo Osborne y Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, y tiene como principal objetivo conseguir la inserción laboral de estos usuarios, participantes del itinerario de inserción socio laboral del área de Empleo de Cáritas. “Nos sentimos muy orgullosos de que esta organización valore y confíe en que el desarrollo de los proyectos que firmamos, y que firmaremos, puedan servir para promocionar a las personas”, ha declarado Francisco Domouso, director de Cáritas Diocesana.

Aunque hoy ha tenido lugar la primera sesión, ya ha quedado demostrado el gran nivel que van a adquirir los seleccionados en esta formación, donde una parte fundamental será conocer y poner en valor los productos y vinos de la zona. Por ello, y como no podía ser de otra manera, la primera sesión teórica ha estado protagonizada por los vinos de Jerez. Nada mal para ser el primer día. A esta primera parte, impartida por Carla Terry (encargada de Relaciones Públicas en la Fundación Osborne), siguió otra práctica donde los alumnos conocieron de primera mano en una cata a ciegas los finos y manzanillas del grupo. Este bloque práctico fue dirigido por Iván Llanza (director de Comunicacion y Relaciones Públicas del Grupo Osborne), donde también enseñó a los aprendices a maridar los vinos y a elaborar el cóctel Mojito del Sur, elaborado a base de 10 RF (el oloroso medio de Osborne). Ya se sabe. Todo es cuestión de renovarse o morir. Asimismo, otros profesionales del Grupo Osborne impartirán clases que complementarán esta formación y en donde también se tratará el correcto tratamiento de productos de alto valor, como el jamón de bellota 100% ibérico, o lo brandis. En total serán 400 horas (140 de teoría y 180 de práctica), a las que le seguirán una última fase de prácticas no laborales en hoteles, restaurantes y bares de la provincia. Entre ello, también destacan algunos negocios locales, como Casa Ceballos, el Bar Jamón, Sotavento, El Laúl, Romerijo, Los Portales, El Faro y por último -como no podía ser de otra manera- Toro Tapas.