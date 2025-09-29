Concurridas visitas a monumentos por el Día del Turismo en El Puerto

Las Concejalías de Patrimonio Histórico y Turismo han hecho un balance positivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, con visitas desde el viernes 26 de septiembre a monumentos locales.

Las visitas se realizaron al Monasterio de La Victoria, el Hospitalito- antiguo hospital de mujeres La Divina Providencia- y la Ermita de Santa Clara. Se recibió además una visita en grupo en El Hospitalito, procedente de Galicia.

Asimismo, la ampliación de horarios en El Hospitalito ha permitido la visita de ciudadanos locales y visitantes a este magnífico inmueble histórico, que se constituirá como futura sede del Museo del Patrimonio Histórico-, con apertura vespertina extraordinaria.

Ya el sábado el público pudo disfrutar de 'Un viaje teatral a través del tiempo', una original puesta en escena de Bombastic Teatro que tuvo lugar en el Palacio de Araníbar. La propuesta transportó al público a distintas épocas de la historia local, desde los orígenes fenicios de El Puerto hasta su apogeo como enclave comercial durante el Siglo de Oro. Personajes como Luis de la Cerda y Mendoza (V Conde de Medinaceli), Juan de Araníbar —destacado cargador de Indias—, su sobrina Magdalenita Clara y el dramaturgo Pedro Muñoz Seca, guiaron esta experiencia inmersiva que entrelazaba historia, cultura y humor.

El fin de semana también se desarrolló la gymkhana 'La duquesa de El Puerto y el robo del Siglo de Oro', a cargo de la empresa 'Tu guía en Cádiz'. Esta actividad, especialmente pensada para familias y público infantil (de 5 a 12 años), proponía una forma lúdica de conocer el pasado de la ciudad a través de pruebas, pistas y encuentros con personajes históricos.