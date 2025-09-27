La Fundación Alberti celebra el Día del Turismo con un espectáculo de microteatro con 'Marinero en tierra'

La Fundación Rafael Alberti ha acogido un espectáculo de microteatro interpretado por actores y actrices del Grupo de Teatro Balbo a partir de los poemas de 'Marinero en tierra'. Con la dirección y dramaturgia de Julia Rincón Valadez el espectáculo se ha ofrecido en dos sesiones, a las 12:00 y 13:00 horas.

El teniente de alcalde de Cultura, Enrique Iglesias, que ha asistido a la representación junto a la edil de Turismo, Olga de Navas, ha destacado que la Fundación ha querido así unirse a los actos organizados con motivo del Día Internacional del Turismo. Para ello ha elegido un libro tan emblemático del creador portuense como 'Marinero en tierra', que le valió el Premio Nacional de Literatura, y escenificado algunas de sus composiciones mediante el Grupo Balbo, que cuenta con un sólido y merecido prestigio.

El numeroso público asistente ha disfrutado de manera diferente de esta icónica obra albertiana, en la que, viviendo ya en Madrid por el traslado laboral de su padre, recuerda con nostalgia el mar de El Puerto de Santa María.