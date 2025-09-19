Concentración de la plantilla de Ayuda a Domicilio en El Puerto

Trabajadoras de la empresa Óbolo, concesionaria del servicio municipal de Ayuda a Domicilio, se están concentrando en la mañana de este viernes a las puertas del Ayuntamiento, para protestar por los reiterados incumplimientos que sufren en materia laboral, entre otras coas el reiterado retraso en el cobro de las nóminas.

Las trabajadoras han recibido el apoyo de diferentes grupos municipales. En la imagen aparece el portavoz municipal del PSOE, Ángel González, que ha acudido acompañado de los integrantes del comité local Saray Sánchez y Jesús Martínez.