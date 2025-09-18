La plantilla de Ayuda a Domicilio se concentra este viernes ante el Ayuntamiento de El Puerto

Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de El Puerto de Santa María llevarán a cabo una concentración este viernes 19 de septiembre, durante toda la mañana, frente al Ayuntamiento para denunciar los múltiples recortes salariales e incumplimientos del pliego de condiciones y del convenio colectivo por parte de la empresa Óbolo.

Desde que esta empresa asumió el servicio, en mayo de 2024, la plantilla ha experimentado una situación "insostenible". Las trabajadoras han visto cómo la empresa manipula conceptos como el salario base y la antigüedad, descontando dinero que posteriormente no aparece en las nóminas. A esto se suman los atrasos en el pago de las nóminas, que se realizan más allá del día 5 de cada mes, tal como estipula el convenio.

La incertidumbre y la preocupación son constantes entre la plantilla, que se pregunta a quién le tocará sufrir problemas en la nómina cada mes. Cabe destacar que el sueldo de la mayoría de las trabajadoras no alcanza los mil euros, lo que significa que "aquí se vive al día" y no les permite ahorrar.

Esta concentración del viernes 19 busca visibilizar y protestar contra estos graves incumplimientos y recortes que afectan directamente al sustento de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio.

Comunicado del Ayuntamiento

Hace unos días el Ayuntamiento portuense emitió un comunicado en el que trasladaba públicamente su apoyo firme a las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio. "El Gobierno municipal considera inaceptable esta situación, puesto que el pago de los salarios en plazo está recogido de forma clara en el convenio colectivo, y las trabajadoras merecen la misma seriedad y compromiso con el que ellas atienden a nuestros mayores, ofreciendo un servicio esencial para cientos de familias portuenses", decía el comunicado.

Desde el Ayuntamiento se ha reclamado en diversas ocasiones una reunión con la empresa adjudicataria. En ese encuentro, el Gobierno municipal tenía previsto pedir explicaciones claras y la adopción inmediata de medidas que garanticen el cumplimiento íntegro de lo recogido en la licitación pública, adjudicada en su día tras presentar la mejor oferta.

Asimismo, el Gobierno local no acepta como justificación que los retrasos en el pago de las nóminas puedan deberse a supuestos fallos informáticos mantenidos en el tiempo, al considerarla insuficiente y poco transparente.

El Ayuntamiento asegura que mantendrá "una actitud vigilante y firme para que la empresa cumpla con sus obligaciones y respete los derechos laborales de las trabajadoras, en coherencia con la importancia social de este servicio público".