Concentración de barcos deportivos en solidaridad con Palestina

Al hilo de la marcha solidaria con Palestina convocada para el próximo sábado 30 de agosto, bajo el lema 'Desde el Río (San Pedro) hasta el Mar', se ha organizado una concentración de barcos deportivos a las 11:00 horas en aguas de Valdelagrana para esa misma jornada.

El punto de encuentro serán las coordenadas 36º34.096 N 6º13.691W, hacia el final del paseo de Valdelagrana, donde comienzan Los Toruños. Los participantes enarbolarán banderas palestinas que facilitará la organización y navegarán apoyando a los manifestantes de a pie a la distancia que les permita el estado de la marea y de las boyas de respeto que señalan el límite de navegación y baños de la playa.

La movilización principal se dividirá en dos partes. Un primer tramo iniciará la marcha en bicicleta a las 9:30 horas desde el antiguo chiringuito Katanga (Río San Pedro), con llegada a la Casa de los Toruños (Valdelagrana). El segundo tramo a pie partirá a las 11:00 horas desde la misma Casa de los Toruños realizando un recorrido por el Paseo Marítimo de Valdelagrana hasta llegar a la Oficina de Turismo, ubicada al inicio de la Avenida de la Paz.

La marcha está impulsada por las Plataformas Puerto Real con Palestina y El Puerto con Palestina