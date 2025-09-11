Comienzan nuevas obras de mejora en los colegios portuenses

El nuevo curso escolar 2025/2026 ha arrancado esta semana en El Puerto con la incorporación de los alumnos del segundo ciclo de Infantil y Primaria el pasado 10 de septiembre, sumando un total de 6.724 escolares en las aulas. El próximo 15 de septiembre se sumarán los estudiantes de Secundaria y Bachillerato, alcanzando así una cifra global de 12.361 alumnos matriculados en los centros educativos de la ciudad.

Con motivo del inicio de curso el alcalde, Germán Beardo, ha visitado este jueves el CEIP Las Nieves, acompañado del concejal de Educación, Enrique Iglesias, para supervisar las actuaciones ya ejecutadas y presentar las nuevas intervenciones previstas dentro del PIRCE (Plan Integral de Rehabilitación y Conservación de Centros Educativos), una iniciativa municipal que invertirá más de 300.000 euros en la mejora de infraestructuras en nueve colegios públicos durante este curso. Estos serán los colegios Menesteo, Pinar Hondo, José Luís Poullet, La Gaviota, Cristóbal Colón, Las Dunas, Valdelagrana, Sericícola y Las Nieves.

Durante su visita, el alcalde ha mantenido un encuentro con la directora del centro, y ha compartido unos momentos con los alumnos en su segundo día de clase. Beardo ha destacado la importancia de garantizar entornos escolares seguros, cómodos y adaptados a las necesidades de la comunidad educativa: “Es una prioridad para este equipo de Gobierno seguir invirtiendo en nuestros colegios públicos, paso a paso, cada curso, con actuaciones concretas que mejoran el día a día de docentes, alumnos y familias”, ha señalado Beardo.

En el CEIP Las Nieves ya se ha ejecutado la primera fase del PIRCE correspondiente al curso 2024/2025, con trabajos de mantenimiento y conservación del edificio, pintado de aulas y el arreglo de la escalera de emergencia. Además, durante la visita, el alcalde ha podido comprobar la mejora realizada en las claraboyas del centro el pasado curso: “El metacrilato estaba muy gastado y ahora hemos instalado un vidrio opaco que deja pasar la luz pero elimina los brillos molestos. Una mejora sencilla pero muy eficaz que mejora la calidad del espacio escolar”.

Asimismo, el Ayuntamiento ya ha comenzado las acciones previstas para este curso 2025/2026, iniciadas esta semana, con la reparación del pavimento del patio de Infantil y la ejecución de tres alcorques en el segundo patio de Las Nieves. La semana que vienen empezarán las obras del colegio Pinar Hondo.