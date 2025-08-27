Cine al aire libre en El Puerto para despedir el verano

Una imagen del mirador del paseo fluvial, desde donde se podrá ver la película del 4 de septiembre.

El Puerto despedirá las vacaciones estivales con un ciclo de cine de verano gratuito y al aire libre, pensado para toda la familia y organizado por la Concejalía de Relaciones con la Ciudadanía.

La primera cita será el jueves 28 de agosto a las 21:30 horas en el Parque Alcalde Antonio Álvarez, que se transformará en una gran sala de cine bajo las estrellas con la proyección de la película 'Del Revés 2 (Inside Out 2)', una de las cintas más taquilleras del año. La secuela de Disney-Pixar vuelve a introducirnos en la mente de Riley, que ahora afronta la adolescencia con nuevas emociones como Ansiedad, Envidia o Vergüenza, sumándose a las ya conocidas Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco. Una historia emotiva y divertida, perfecta para disfrutar en familia.

El evento servirá también para reinaugurar el graderío del parque, donde se han recuperado y pintado los 38 bancos, acondicionando toda la zona para el disfrute de pequeños y mayores. Antes de la proyección se rendirá homenaje al Grupo Balbo, con Emilio Flor a la cabeza, dedicándole este espacio recientemente renovado.

La segunda proyección llegará el jueves 4 de septiembre en el Parque Calderón, en el Paseo Fluvial junto al mirador de madera, donde se podrá disfrutar de 'Padre no hay más que uno 4', otro gran éxito de taquilla en España.

La comedia de Santiago Segura, que ya se ha convertido en una saga familiar de referencia, regresa con nuevas y divertidas peripecias de la familia García, entre enredos cotidianos y situaciones disparatadas que arrancan risas a grandes y pequeños.

El teniente de alcalde Javier Bello ha subrayado que “El Puerto cuenta con rincones espectaculares que merecen ser puestos en valor, y actividades como este cine de verano nos permiten redescubrirlos y disfrutarlos en comunidad. Queremos que estos espacios públicos se conviertan en verdaderos puntos de encuentro ciudadano, con propuestas culturales y de ocio que generen convivencia y orgullo de ciudad. Este es solo el comienzo de un programa que seguirá creciendo y acercando la cultura a todos los barrios y entornos de nuestro municipio”.