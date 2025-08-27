El Puerto: El parque Antonio Álvarez Herrera acogerá el nuevo Espacio Cultural Teatro Balbo

Una imagen del nuevo espacio cultural ubicado en el parque de El Juncal.

El Ayuntamiento inaugurará este jueves 28 de agosto, a las 21:00 horas, el nuevo Espacio Cultural Teatro Balbo, ubicado en el Parque Antonio Álvarez Herrera, en El Juncal.

Con este acto, la ciudad rinde homenaje al Grupo de Teatro Balbo, referente cultural portuense con una larga trayectoria vinculada al teatro grecolatino y a la difusión de la cultura entre generaciones de jóvenes.

El evento contará con el descubrimiento de una placa conmemorativa y, a continuación, se celebrará una sesión especial de cine de verano en el propio espacio cultural, ofreciendo a vecinos y visitantes una velada que une cultura, convivencia y ocio al aire libre.

El Ayuntamiento invita a todos los portuenses a participar en este acto inaugural, que quiere simbolizar el compromiso municipal con la cultura y con el reconocimiento a los colectivos locales.