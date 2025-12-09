La chocolatada prevista para este miércoles en El Puerto se suspende por la previsión de lluvia

La programación navideña prosigue este 9 de diciembre con la recepción del Cartero Real en el Castillo de San Marcos, que estará de 17:00 a 20:00 horas y que volverá a repetirse el miércoles 10 de diciembre en el mismo horario.

El Cartero Real ya despertó la ilusión de los más pequeños el pasado 5 de diciembre, cuando desfiló en cabalgata por las calles de la ciudad entre aplausos y emoción. Su recepción en el Castillo permitirá a niños entregar sus cartas en un enclave histórico que se llenará de magia e ilusión. Se avisa que la cola podrá cerrarse antes de la hora de finalización si la afluencia es muy elevada, con el fin de evitar esperas a quienes ya no puedan acceder antes del cierre de puertas de la localización.

Por otro lado, la chocolatada prevista para este miércoles en la calle Misericordia ha sido suspendida por la previsión de lluvias.

Sí continúa el resto de la programación prevista para estos días, con el espectáculo 'Bella y Bestia' en el Edificio San Luis este jueves de 17:00 a 20:00 horas, y la recepción del Gran Visir en el Bodegón De Sal y Oro en la Plaza de Toros, de 17:00 a 20:00 horas; y el viernes 12 diciembre la inauguración Belén Viviente de la Hermandad del Rocío y la inauguración del Magic Market-Christmas Edition en el Monasterio de la Victoria.