Adelante El Puerto pide prohibir la pirotecnia sonora en Navidad

Adelante Andalucía ha solicitado al Ayuntamiento la prohibición del uso de pirotecnia sonora durante las próximas fiestas navideñas, alertando de los serios problemas que provoca en la salud de personas vulnerables, en la fauna doméstica y silvestre, y en la seguridad pública. La formación exige al gobierno de Germán Beardo que “esté a la altura de una ciudad que quiere celebraciones para todos y no para unos pocos”.

Según explica la organización, la pirotecnia sonora supone un riesgo para quienes la manipulan sin formación y genera “crisis de estrés, ansiedad y desorientación en animales, bebés, personas mayores, personas con diversidad psicológica o sensorial y personas con enfermedades cardiacas o respiratorias”. “No podemos mirar hacia otro lado cuando tantos vecinos y vecinas lo pasan mal cada Navidad por algo que podría evitarse con voluntad política”, denuncian desde Adelante.

La formación defiende que su postura no tiene nada que ver con querer apagar la Navidad: “No queremos que se nos tache de grinch de la Navidad. Queremos fiestas alegres, llenas de luz, pero sin sufrimiento ni riesgos innecesarios”, señalan desde Adelante. “La tradición no puede estar por encima del bienestar de nuestra gente”.

Adelante recuerda que varios municipios andaluces ya han tomado medidas para reducir o prohibir la pirotecnia sonora, “demostrando que es perfectamente compatible celebrar con ilusión y proteger a quienes más sufren”. Además, subrayan que existen alternativas creativas, modernas y respetuosas: “Hay opciones más espectaculares y seguras: pirotecnia no sonora, espectáculos de drones, luz, música y tecnología. Ciudades de toda España lo están haciendo con gran éxito. ¿Por qué El Puerto debe quedarse atrás?”

Por ello, Adelante El Puerto exige al Ayuntamiento “la prohibición expresa de la pirotecnia sonora durante las fiestas navideñas, la promoción de alternativas modernas y no sonoras, campañas de sensibilización dirigidas a comercios, hostelería y ciudadanía y la protección del bienestar animal y el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal. Queremos unas fiestas que podamos disfrutar todas y todos: bebés, personas mayores, personas neurodivergentes, quienes sufren ansiedad, nuestros perros y gatos… y también quienes quieren celebrar. La Navidad debe ser un espacio de felicidad compartida, no de sufrimiento”, concluye la formación.