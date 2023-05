El centro comercial de Vistahermosa, en El Puerto, reclama medidas contra el ruido

Se acerca el verano y los vecinos del entorno del centro comercial Vistahermosa, en El Puerto, se echan a temblar tan solo con pensar en los efectos colaterales que esta época conlleva para su día a día.

Ya la pasada Semana Santa fue tremenda debido a la falta de control sobre la música en los bares, entre otras cosas, y también con la llegada del buen tiempo cada fin de semana se convierte en un suplicio para muchas familias que residen allí durante todo el año.

Las comunidades de propietarios de la zona están ya cansadas de buscar remedio ante las autoridades municipales, ya que desde que hace unos cuatro años el enclave se volvió a poner de moda como lugar de ocio nocturno son muchos los desmanes que tienen que soportar, no solo por el efecto de los botellones en un parque cercano sino sobre todo por el incumplimiento de los horarios de cierre de los bares y los altavoces que sacan a la calle, desde las once de la noche hasta las siete de la mañana, algunos de estos establecimientos.

Vecinos de la zona consultados por este periódico consideran ilógico “el desequilibrio que se produce entre la manga ancha con los bares de la zona, en torno a una decena, y el perjuicio que se infringe a los vecinos, muchos de los cuales relatan incluso desvanecimientos en el trabajo por la falta de sueño”.

En el centro comercial Vistahermosa hay unos 150 apartamentos, de los cuales aproximadamente la mitad están ocupados durante todo el año, pero si se suman las viviendas de El Soto de Vistahermosa son unas 680 las viviendas afectadas. “Esto no es un berrinche, es algo muy serio”, dice una de las vecinas que reside allí de forma permanente. “La Policía no viene por aquí y no hay voluntad política de hacer cumplir la ley a los bares de la zona. Pedimos un equilibrio entre el ocio y el descanso, y ese equilibrio no existe cuando se permite tener música en el exterior hasta las tantas de la mañana, a pesar de las limitaciones que impone la ley en este sentido”.

También denuncian que la mayoría de los establecimientos que incumplen la normativa no cuentan ni siquiera con licencia para tener música, y mucho menos en el exterior, por lo que creen que únicamente aplicando la ley y actuando mediante cierres cautelares la situación daría un gran giro, “pero no hay voluntad”, insisten.

Algunas de las comunidades consultadas relatan también que otros hosteleros de la zona se ven perjudicados por esta falta de control, sobre todo en lo referente al botellón y al estado en que queda la zona tras los fines de semana, un estado que se hace permanente durante los meses de verano.

Ya el pasado verano fueron muchas las quejas por los efectos del botellón y los ruidos, y los vecinos, ante la inminente llegada de la temporada estival, piden que se tomen medidas y se les proteja.