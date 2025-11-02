El Cementerio de El Puerto aguarda su renovación integral

Desde el pasado miércoles, cuando se habilitó el horario ampliado de visitas al cementerio municipal portuense, el camposanto ha sido un hervidero de personas que, fieles a la tradición, acuden aprovechando las jornadas intensivas de apertura para poner a punto las tumbas y nichos de sus seres queridos.

En estos tiempos en los que parece que se les ha perdido el respeto a muchas tradiciones, la costumbre de visitar a los allegados fallecidos resurge con fuerza aunque sea solo unos días al año, pero como explica uno de los trabajadores del cementerio municipal, “hay de todo. Hay personas que vienen a diario, otras una vez a la semana, otras una vez al mes, la mayoría una vez al año y también las hay que no vienen nunca”, como atestiguan muchas de las tumbas prácticamente abandonadas.

La empresa Novanzia es la encargada de construir los nuevos nichos. / D.C.

Durante muchos años el estado del cementerio portuense ha sido motivo de queja y crítica, pero es cierto que en los últimos años se han acometido algunas mejoras en su mantenimiento que han contribuido a mejorar un poco su imagen.

Algunas de estas mejoras han venido de la mano de la Diputación Provincial, que ha ejecutado la construcción de 70 columbarios, y ahora el Ayuntamiento acomete la construcción de dos módulos de nichos osarios con un total de 56 unidades en el tercer patio izquierda del grupo Santo Domingo y Fray Leopoldo, que se encontraba en ruinas. En total se construirán 315 nuevos nichos destinados a permutas, así como 178 nichos adicionales de nueva creación.

Los trabajos, que se pueden ver estos días con motivo de las visitas al cementerio están siendo ejecutados por el Grupo Novanzia, con una inversión de 250.000 euros.

El cementerio actualmente dispone de nichos libres, pero en el caso de los columbarios era necesario construir con urgencia nuevos espacios, de una sola persona o en agrupaciones de dos o cuatro, para grupos familiares. Y es que con el avance de los tiempos son cada vez más las personas que optan por la incineración de sus seres queridos, y hasta ahora no se contaba en el cementerio portuense con este tipo de instalaciones.

Ladrillos acumulados en uno de los patios del cementerio municipal. / D.C.

Con anterioridad ya se habían destinado recientemente otros 20.000 euros para mejorar la pavimentación de la parte derecha del camposanto, que presentaba una imagen lamentable, con caminos de tierra en los que las malas hierbas crecían por doquier. Con esta actuación, presupuestada en unos 20.000 euros, se ha logrado mejorar el aspecto general del camposanto, aunque aún queda mucho trabajo pendiente por hacer.

Por este motivo, dentro de la subvención que acaba de recibir el Ayuntamiento de casi 12 millones de euros, dentro de la convocatoria del Plan EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado y Local) -similar a la antigua EDUSI- con una ayuda europea del 85% para acometer proyectos por valor de 14.057.535 euros, una de las actuaciones previstas es la rehabilitación del cementerio y su entorno, para lo que en el pleno municipal en el que se solicitaron los proyectos se pidieron 1.214.198,98 euros, aunque desde el gobierno municipal aún no han dado a conocer cómo ha quedado el listado definitivo de los proyectos a acometer, ni tampoco sus cuantías definitivas.

Con esta ayuda el cementerio podrá ponerse finalmente a punto de una vez por todas, no solo el interior del camposanto sino también sus alrededores, dando respuesta así a una larga demanda de muchos ciudadanos.

Por otro lado, en lo que no se han notado mejoras es en las facilidades que se dan desde el Ayuntamiento para acceder al recinto, ya que exceptuando estas jornadas de apertura continuada que se habilitan cada año a finales de octubre y principios de noviembre, el horario del resto del año es francamente mejorable.

Así, entre el 16 de septiembre y el 14 de junio tan solo abre sus puertas de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30 horas, y los sábados y festivos de 8:30 a 12:30 horas, mientras que en verano, desde el 15 de junio al 15 de septiembre, este horario se amplía de 8:30 a 14:30 horas de lunes a viernes, y de 8:30 a 12:30 los domingos y festivos.

El motivo de este horario tan reducido es la falta de personal municipal disponible, lo que provoca bastantes quejas a lo largo del año.