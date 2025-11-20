El CEEI Bahía de Cádiz entrega los premios a los mejores emprendedores de El Puerto

Los premiados en el certamen Emprendedor Local 2025 de El Puerto, con responsables municipales y del CEEI.

Este jueves se han entregado en el Ayuntamiento de El Puerto los premios a los mejores emprendedores portuenses, una iniciativa impulsada por el CEEI Bahía de Cádiz con la colaboración municipal, que este año ampliaba a dos los premios concedidos.

La presidenta del CEEI Bahía de Cádiz, Carmen Romero, fue la encargada de dar a conocer los nombres de las empresas ganadoras, que han sido la marca 'Por Cádiz en Globo' -de la empresa People and more- y la firma 'Entelequia'.

En total se han presentado al certamen siete propuestas, cuatro de ellas de autónomos y tres de sociedades. El jurado ha valorado aspectos como la originalidad de la idea, los planes de futuro y la creación de empleo.

Como dijo Carmen Romero "no es una tarea fácil poner en marcha una empresa" y anunció el interés del CEEI en seguir impulsando este premio, para recompensar en parte el esfuerzo realizado por los emprendedores locales.

El primer premio, dotado con 1.000 euros ha sido para la empresa 'Entelequia', de Rafael Mel García, un ingeniero mecánico de 37 años. La firma se dedica a la investigación y producción de piezas con plástico reciclado mediante la impresión 3-D. Rafael Mel agradeció al CEEI el premio y reconoció que después de tener la empresa en marcha desde hace un año y medio "sigo sintiéndo vértigo, pero aún así, seguimos adelante". Con respecto al nombre de la empresa, dijo que lo escogió porque una entelequia es algo tan perfecto que es imposible de realizar, aunque como dijo "por muy difícil que ea, lo voy a conseguir".

'Entelequia' se dedica a fabricar piezas tanto para coleccionistas como para empresas, entre otras cosas componentes que no se pueden obtener de otra manera más que diseñándolos en 3-D, bien para suministros de repuestos o para cualquier objeto decorativo. Para coleccionistas ha realizado piezas de personajes de cine a tamaño real, entre otras cosas.

El segundo premio, dotado con 500 euros, ha sido para el proyecto 'Por Cádiz en globo', cuyos responsables Mar Fernández Delgado y Jesús Cabañeros Sánchez de León agradecieron este impulso como una apuesta por el emprendimiento desde el ámbito local, tras haber obtenido también recientemente otro galardón de ámbito internacional.

La empresa se dedica a organizar paseos en globo, bien para volar sobre algunos puntos de la provincia o mediante globos cautivos para eventos y celebraciones.

El concejal de Desarrollo Económico, Carmelo Navarro, felicitó a los premiados y les animó a seguir con su labor, aunque reconoció que "emprender no es fácil" y que requiere muchos sacrificios, ya que se le quita mucho tiempo a la familia.

Al término del acto llegó el alcalde, Germán Beardo, quien felicitó también a los premiados.