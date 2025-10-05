Carmen Romero, presidenta del CEEI Bahía de Cádiz: “No es sencillo pasar de ser autonómo a crear empleo”

La presidenta del CEEI Bahía de Cádiz, Carmen Romero, en las instalaciones de la entidad en El Puerto.

–El CEEI Bahía de Cádiz organiza el II Premio Emprendedor Local del Año. ¿Hasta cuándo se pueden presentar las candidaturas?

–El plazo de presentación estará abierto hasta el día 30 de octubre. Tienen que ser empresas jóvenes que hayan sido fundadas entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, inscribirse es muy sencillo y lo que queremos reconocer es el esfuerzo de creatividad y trabajo de esas personas, que además crean empleo y deben ser reconocidos.

–Este año hay dos premios, el primero de 1.000 euros y el segundo de 500 euros, ¿a qué se debe haber aumentado la dotación?

–Sí eso es una novedad en esta segunda edición. El año pasado nos encontramos con que había más de un proyecto digno de consideración, y hemos querido hacer ese esfuerzo.

–¿Cuándo se conocerá la decisión del jurado?

–Queremos que en el mes de noviembre se puedan estar entregando los premios.

–El CEEI está llevando a cabo esta iniciativa en otras poblaciones, ¿cuáles son?

–Se está haciendo en todas las localidades que forman parte de nuestro patronato, que son Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Rota, Jerez y Chiclana, además de El Puerto. Hemos preferido convocar cada premio en su municipio para contar con un mayor apoyo por parte de cada ayuntamiento. Queremos potenciar el talento en cada municipio, ayudarles a promocionar el emprendimiento.

–¿Qué dificultades se encuentra en El Puerto un emprendedor para poner en marcha su negocio?

–Pues exceso de burocracia, falta de financiación, a veces también falta de formación... Uno puede ser muy bueno haciendo joyas pero quizás no sabe cómo montar una empresa, una vez que la idea está en marcha hay que apoyarse en entidades como el CEEI para desarrollar esa parte que te falta. No es algo sencillo, ni tampoco lo es pasar de ser autónomo a crear empleo, es un paso muy importante.

–¿Qué otras iniciativas del CEEI destacaría para ayudar a los emprendedores?

–Quizás lo más importante que hacemos es poner instalaciones al servicio de los emprendedores, a unos precios que no existen fuera de aquí. Por los viveros de empresas del CEEI -el de El Puerto fue el primero- han pasado hasta ahora 760 empresas. En El Puerto hay ahora 104 oficinas y diez naves y siempre que podemos vamos aportando más medios, son instalaciones que siempre están llenas. El día 8 ponemos en marcha también un vivero de empresas en Puerto Real. Las empresas pueden estar un máximo de tres años en la oficina, un plazo suficiente para que la empresa busque nuevos espacios, y tienen además incluida la luz y el agua. Después la oficina se pone a disposición de otros emprendedores.

–De los nuevos negocios que nacen en la ciudad, ¿hay un porcentaje de proyectos de éxito?

–Es difícil dar un porcentaje, pero seguro que más de los que no se instalan aquí. En el CEEI además del espacio cuentan con formación, networking entre las distintas empresas... Uno de los casos más recientes de éxito es el de Surcontrol, que se ha quedado en El Puerto tras dejar el vivero. Se dedican a la ingeniería naval y aeronáutica, empezaron dos socios, ingenieros de la UCA que comenzaron con una pequeña nave y fueron creciendo, de tal manera que han extendido su campo incluso a la robótica y han creado incluso una academia para formar a otros ingenieros y después contratarlos. Hay otros muchos casos, por ejemplo Moyseafood, que tomaron la decisión de exportar, creando una nueva rama de la empresa y lo hicieron con nosotros, y ahora tienen una enorme expansión en la exportación de pulpo a todo el mundo.

–El CEEI Bahía de Cádiz se constituyó en 1997, está a punto de cumplir 30 años. ¿Qué balance hace de su presencia en la ciudad?

–Para la creación del CEEI se pusieron de acuerdo todas las administraciones, lideradas por la Confederación de Empresarios, así como muchas entidades y empresas privadas. El Ayuntamiento de El Puerto fue el primero en ofrecernos unas instalaciones, primero en el Centro de Lanzamiento Económico en 1998 y después en las que ahora tenemos, desde 2009, primero la sede y después el Vivero de Empresas. Ahora, desde el próximo miércoles, contaremos con sedes en todos los municipios, con la apertura de la de Puerto Real.

–¿Hay mucho talento emprendedor en El Puerto?

–Sí, muchísimo, no hay más que ver la cantidad de empresas de éxito que hay en la ciudad. es una zona muy bien comunicada y con grandes posibilidades.