Catorce grupos han participado en la confección de la alfombra de sal para la Patrona de El Puerto

Foto de grupo de los participantes en la confección de la alfombra de sal.

Un total de 14 grupos han participado este año en la confección de la alfombra de sal que ocupa ya parte del recorrido de la procesión de la Virgen de los Milagros, Patrona de la ciudad, que recorrerá este lunes, festivo local, a partir de las 19:00 horas las calles de la ciudad.

Los colectivos participantes han sido la Asociación de Belenistas Portuense Ángel Martínez, los Grupos Jóvenes de las Hermandades del Prendimiento, Dolor y Sacrificio, Olivo, Rocío, Soledad, Borriquita y Nazareno, así como de la Agrupación de la Redención, los Grupos Jóvenes de La Salle y Las Carmelitas y los Grupos Scouts El Carmen, San Francisco y San Jorge. Los trabajos han estado coordinados por Vicente Rodríguez.

El concejal de Fiestas, David Calleja, ha agradecido el trabajo de todos los participantes, que llevaron a cabo los trabajos de confección desde las ocho de la tarde hasta las doce de la noche del domingo.

La alfombra se ubica en el tramo de calle Palacios comprendido entre la Plaza de España y Nevería y en el tramo de la calle Luna que discurre desde San Bartolomé a Nevería y sus motivos, diseñados por el propio Calleja, son de estreno e inspirados en temática floral.

El edil agradece a la empresa Salinas Santa María la donación de la totalidad de la sal que se utiliza en la confección de la alfombra, gratitud que extiende a los técnicos municipales de Fiestas.