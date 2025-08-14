'El Carruaje de los Sueños de Andersen' abre este sábado la 34ª Muestra de Títeres 'Los Cristobitas' en El Puerto

Una imagen del montaje que se podrá ver este sábado en la Plaza del Castillo.

Este sábado, 16 de agosto, a las 21:30 horas, la Plaza del Castillo se transformará en un teatro al aire libre para acoger la primera función de la 34ª Muestra de Títeres 'Los Cristobitas', uno de los eventos culturales más tradicionales del verano portuense.

Organizada por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, esta muestra de teatro de títeres se ha consolidado como una cita imprescindible en la provincia de Cádiz, con casi tres décadas y media de trayectoria y una excelente acogida por parte del público familiar.

La función inaugural estará a cargo de la reconocida compañía malagueña Ángeles de Trapo, que presentará la obra 'El Carruaje de los Sueños de Andersen', dirigida a público familiar e infantil a partir de 3 años. La entrada será libre hasta completar aforo.

Durante cuatro sábados consecutivos —los tres últimos de agosto y el primero de septiembre— la Plaza del Castillo acogerá cuatro espectáculos gratuitos, todos con inicio a las 21:30 horas.

Programación

· 16 de agosto: El Carruaje de los Sueños de Andersen – Compañía Ángeles de Trapo

· 23 de agosto: Noa, uy, uy, uy – Compañía Panta Rhei Teatro

· 30 de agosto: La boda de la pulga y el piojo – Compañía La Gotera de Lazotea

· 6 de septiembre: En un lugar de la granja – Compañía A la Sombrita

La obra de este sábado propone un viaje mágico por los cuentos de Hans Christian Andersen, con personajes como el emperador, el patito feo, el soldadito de plomo o un humilde campesino soñador. Con música en directo y una cuidada escenografía de títeres de guante, varilla y cartón, Ángeles de Trapo ofrece una experiencia única para toda la familia.

La compañía, con más de 40 años de experiencia, ha llevado sus producciones por todo el mundo, actuando en países como China, Corea del Sur, Brasil, México, Egipto o Rusia, y recibiendo numerosos galardones y elogios tanto del público como de la crítica.