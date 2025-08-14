'El Brujo' llega este sábado al 34º Festival de Teatro de Comedias de El Puerto

El 34º Festival de Teatro de Comedias de El Puerto continúa este fin de semana con una de las actuaciones más esperadas del ciclo: la presencia del reconocido actor Rafael Álvarez 'El Brujo', que presentará su último montaje 'Iconos o la exploración del destino' este sábado 16 de agosto a las 22:00 horas, en el Patio Porticado de San Luis Gonzaga.

La obra, un monólogo en clave de humor, reflexiona sobre el destino a través de la tragedia griega, con referencias a figuras como Medea, Edipo, Antígona o Hécuba, y establece un puente con la mitología hindú y el concepto de karma, todo ello envuelto en el estilo inconfundible de 'El Brujo', que mezcla sabiduría, sátira, improvisación y filosofía popular.

La función promete colgar el cartel de “no hay billetes”, tanto por el atractivo del texto como por el carisma de su protagonista, una de las grandes figuras del teatro español contemporáneo. El espectáculo explora el absurdo de la existencia humana desde una perspectiva irónica, evocando la herencia de la tragedia clásica y la evolución hacia formas modernas como el esperpento.

Una vida dedicada al teatro

Rafael Álvarez, natural de Lucena (Córdoba), cuenta con una sólida trayectoria en los escenarios, que inició en su juventud en Madrid, donde se formó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. A lo largo de su carrera ha trabajado con figuras como Fernando Fernán Gómez, José Luis Alonso de Santos o José Carlos Plaza, y en las últimas décadas ha consolidado una línea artística personalísima, en la que adapta y dirige sus propios espectáculos. Títulos como San Francisco, juglar de Dios, El asno de oro, Dos tablas y una pasión o Cómico han sido aclamados por crítica y público. Su versatilidad también le ha llevado al cine y a la televisión, siendo especialmente recordado por su papel en la serie Juncal, junto a Paco Rabal. Ha sido galardonado con numerosos premios a lo largo de su trayectoria, incluyendo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2002).

El Festival continuará con dos nuevas propuestas teatrales que completan la programación del mes de agosto: 'Remátame otra vez' (viernes 22 de agosto), una divertida comedia con un reparto de primer nivel integrado por Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Diana Lázaro; y 'Polvo serán, mas polvo enamorado' (sábado 23 de agosto), una comedia burlesca inspirada en la obra de Francisco de Quevedo, que mezcla verso clásico y humor en una revisión contemporánea del Siglo de Oro.

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Patio Porticado de San Luis Gonzaga los días de función, de 20:00 a 22:00 horas, o a través del portal digital https://elpuertodesantamaria.sacatuentrada.es.