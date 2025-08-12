La Borriquita presenta en El Puerto su primer Festival Flamenco Benéfico

La hermandad de La Borriquita celebrará su primer Festival Flamenco Benéfico el próximo viernes 22 de agosto, a partir de las 21:30 horas, en el Monasterio de la Victoria. Esta cita flamenca se suma a la amplia y variada oferta cultural y de ocio del verano portuense.

El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, ha sido presentado por el concejal de Fiestas, David Calleja, y el hermano mayor de La Borriquita, Mario Prieto, y reunirá a un elenco de destacados artistas del panorama flamenco. Al cante estará Nazaret Cala, una de las voces más reconocidas y admiradas de la escena local, que ha sabido ganarse el respeto del público y la crítica por su fuerza interpretativa y autenticidad. Al toque, le acompañará Joaquín Lineras Cortés 'Niño de la Leo', mientras que el compás correrá a cargo de Ali de la Tota y Luis de Rebeco a las palmas. Al baile brillará el cuadro flamenco de Almudena Serrano, artista portuense con una sólida trayectoria internacional que ha llevado su arte a escenarios de primer nivel, convirtiéndose en embajadora del flamenco más puro y elegante.

Además, el festival contará con la actuación especial del reconocido artista Fernando Soto, y será presentado por Javier Villar, director del programa flamenco 'Calle Lechería' de Radio Puerto.

David Calleja ha destacado “la importancia de apoyar este tipo de iniciativas que combinan cultura, tradición, arte y acción social, y que refuerzan el compromiso del Ayuntamiento con nuestras hermandades y con la promoción del flamenco, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.

Por su parte Mario Prieto, que espera que este evento se convierta en tradición, ha señalado que el objetivo del festival es recaudar fondos para los fines sociales y asistenciales de la hermandad, al tiempo que se promueve el arte flamenco como seña de identidad cultural de nuestra ciudad. Asimismo, ha invitado a la ciudadanía a acudir y disfrutar de una noche única en un enclave histórico como el Monasterio de la Victoria.

Las entradas tienen un coste de 20 euros y ya se pueden adquirir a través del siguiente enlace.

Las personas interesadas en obtener más información sobre el festival pueden contactar a través del número de WhatsApp 634 49 85 04.