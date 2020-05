El "borracho loco" de Simon y otras lindezas

El facebook de Rafael Muñoz Leonisio es una recopilación de las piezas más sonadas que se han hecho virales en estos días contra la gestión del Gobierno en la pandemia y que han alentado las caceroladas que se iniciaron en el barrio de Salamanca de Madrid y que finalizaron en la convocatoria de Vox de la manifestación automovilística. Muñoz Leonisio parece ser un entusiasta seguidor de esta formación política, y tiene todo su derecho. Otra cosa es que siendo el jefe de un cuerpo de seguridad le dedique en su facebook, cuyo muro está abierto, todo tipo de insultos a personajes de la vida pública. Por ejemplo, a Fernando Simón, el jefe de los servicios d epidemiología, le llama “borracho loco”; al vicepresidente segundo del gobierno, pablo Iglesias, contra el que descarga casi toda su ira, le dice “yo me voy a cagar en toa su puta madre, comunista de mierda”;y analiza una intervención de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, sobre la renta básica con un “hija de puta... para que se lo gasten sus amigos y amigas en putas y drogas”.

Todas sus opiniones destilan odio a los miembros del Gobierno. Reenvía los numerosos memes existentes sobre laas fases que seguirán a la 3, en las que se ven montajes de los mimbros del Gobierno o entre rejas o sentados en el banquillo. Su versión de la crisis es: “Primero, me hago el loco y dejo que entre el virus sin hacer nada por contenerlo; segundo, decreto el estado de alarma que me da poder absoluto para hacer y deshacer y en esto que cuelo a Pablo en el CNI para que acceda a toda la información sensible del Estado; tercero, aliento los ataques al Rey y así le voy preparando el destierro...” Y así sigue.