Un 'Black Friday' marcado por la ausencia de público

El Black Friday ha pasado por el centro de El Puerto sin pena ni gloria. Al menos así lo aseguran algunos de los comerciantes de los 28 establecimientos que han participado en esta campaña impulsada por el Centro Comercial Abierto (CCA) y la Concejalía de Comercio, donde el objetivo era acercar a los portuenses al comercio local durante esta festividad americana tan famosa por sus descuentos.

"Yo no he notado nada especial. He participado por poner de mi parte y no quedarme al margen, pero no ha venido más gente que el resto de días" asegura uno de los comerciantes que tiene su tienda en casco histórico. El resto de sus vecinos, que algunos incluso han mantenido la promoción durante todo el fin de semana, opinan lo mismo y apuntan a diversos motivos por los que la campaña no ha tenido el éxito que se esperaba.

La primera de las razones que los vendedores esgrimen pasa por la destacionalización del período de rebajas. "Hoy en día hay promociones durante todo el año", asegura otro de los comerciantes. "Antes sólo había un periodo de rebajas, que era el que establecía la Consejería de Comercio; pero ahora existen muchas tiendas low cost, cupones descuentos, ofertas...Esto al final no tiene impacto ninguno".

Otros, sin embargo, señalan como causa al eterno problema: la soledad que vive el centro durante las tardes. "Yo tampoco he notado nada", asegura una de las camareras en su local. A la misma vez que sirve una copa y recoge con la bayeta, mira hacia la calle. "Si es que aquí el principal problema es que esto está muerto".

En cuanto al CCA, a la espera aún de que envíen datos de dicha campaña, afirma que los datos de participación han aumentado este año. "En esta ocasión han sido más tiendas las que se han animado a participar en la campaña", asegura Miguel Ángel Moreno, presidente del CCA. "Estamos muy contentos de que esta campaña se vaya consolidando".

No obstante, independientemente de los números, cifras y ventas que se hayan alcanzado el pasado viernes, los comerciantes son conscientes de que las dificultades a las que se enfrentan son mucho mayores. "Hoy en día con las redes sociales es muy fácil hacer una campaña. Aquí los problemas son otros".