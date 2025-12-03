Betilo reclama de nuevo un acuerdo a tres bandas en El Puerto para recuperar el Castillo de Santa Catalina

Atendiendo la solicitud de la asociación Betilo, y estando próxima la finalización de los trabajos, se ha realizado una visita a las obras de rehabilitación de la muralla de Santa Catalina, bajo la dirección del jefe de la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico, Patricio Poullet.

Betilo ha podido conocer de primera mano las técnicas y materiales empleados en las obras de consolidación y reparación parcial de las Murallas de Santa Catalina ejecutadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con cargo al programa de obras de emergencia en playas por los daños ocasionados por los temporales.

Como se recordará, esta actuación formaba parte de un proyecto más ambicioso, de reparación integral de las murallas promovido por el Ministerio y gestionado por la Demarcación de Costas, financiado por el 2% cultural, que hubiera permitido cerrar el recinto, consolidar la plataforma del Fuerte, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y abordar su conservación y puesta en uso. El proyecto quedó paralizado por el informe negativo, de 8 de mayo de 2025, de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Delegación Territorial de Cultura.

Betilo recuerda que al menos se ha conseguido la autorización para unas obras de emergencia de los lienzos que dan a la playa de La Muralla, señalando que "de esta manera se salva una imagen, pero no un BIC. Detrás de esos lienzos de muralla se despliega la plataforma sobre la que se asienta el verdadero Fuerte, con una situación alarmante por perdidas de terreno, desprendimientos, especialmente en la parte de poniente debido a la erosión marina, escorrentías, por no hablar de vegetación descontrolada y vandalismo.”

Betilo sigue sin entender como el Ayuntamiento, propietario del BIC Fuerte de Santa Catalina y responsable de su conservación, permanece ajeno a su dramática situación. Por ello , que se vuelve a insistir en la urgencia de abrir una mesa de diálogo entre las tres administraciones implicadas, Ayuntamiento, Delegación Territorial de Cultura y Demarcación de Costas, para buscar una alternativa al proyecto integral rechazado, para salvar el BIC Fuerte de Santa Catalina y hacer posible el uso y disfrute de ese espacio único, hoy día víctima de la desidia, el abandono y el vandalismo, e incluido en la Lista Roja del Patrimonio de la prestigiosa Asociación Hispania Nostra, como patrimonio en peligro de desaparición".