Betilo se congratula del comienzo de las obras en el Arco de la Santísima Trinidad, en El Puerto

“Nunca es tarde si la dicha llega", dicen desde la asociacion Betilo ante la noticia del comienzo de las obras de reparación del Arco de la Santísima Trinidad, junto a la Plaza de los Jazmines. Como recuerdan desde la entidad "han sido necesarios más de tres años y la movilización en defensa del arco de la Asociación de Vecinos para que el Ayuntamiento comience las obras", aunque como es lógico expresan su satisfacción por la iniciativa.

El Arco de la Trinidad es una interesante muestra de patrimonio urbano que ha sido objeto de estudio por Betilo, que le ha dedicado una serie de ocho artículos en su página web. También ha sido motivo de preocupación, tanto de esa asociación como de los vecinos de la zona, por su mal estado de conservación y el evidente riesgo de desprendimientos y peligro para los transeúntes. Por ello la petición de su reparación formó parte del orden del día de las reuniones mantenidas con los concejales de Patrimonio de la anterior legislatura (David Calleja) y de la actual (Enrique Iglesias). "En todas las ocasiones se argumentó que un informe técnico aseguraba que el monumento se encontraba en buen estado y no necesitaba obras urgentes de reparación. En junio de 2022 Betilo presentó por registro una solicitud al Ayuntamiento para su reparación y publicó un artículo donde mostraba fotografías que atestiguaban el evidente mal estado del monumento", recuerdan.

La asociación asegura que estará vigilante para comprobar que la reparación se realice adecuadamente y se rehabiliten también las imágenes de la representación en piedra del misterio de la Santísima Trinidad que alberga el tímpano del frontón, que se encontraban muy degradadas.

Esta actuación, así como las obras en curso en el hospital de San Juan de Dios, "son muestra de que cuando se quiere se puede" y recuerdan que también ha solicitado en numerosas ocasiones la restauración del monumento a Pedro Muñoz Seca en la plaza de Isaac Peral, justo a las puertas del Ayuntamiento, sin que hasta ahora se haya realizado.

Por último, destacan una acuarela de Francisco G. Áspera, quien ya en el año 1988 realizó las primeras gestiones tendentes a su restauración, aunque en aquel momento no llegaron a buen puerto.